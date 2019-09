As principais notícias do dia 17/09/2019

Dez florestas alemãs

Parque Natural do Alto Palatinado

Aqui também se encontram alguns habitats, como vales pantanosos, bosques e riachos, ainda quase em seu estado original. Eles concedem á paisagem uma atmosfera mística. As ruínas do castelo Flossenbürg (foto) são consideradas símbolo do Parque Natural do Norte do Alto Palatinado.