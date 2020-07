As principais notícias do dia 17/07/2020

BRASIL

Discurso Bolsonaro enfraquece combate às queimadas na Amazônia

Presidente publica decreto proibindo queimadas, mas logo depois chama Europa de "seita ambiental” e culpa imprensa por más notícias sobre a floresta. Para pesquisadores, postura inviabiliza combate a crimes ambientais. Leia mais

Brasil registra mais 1.163 mortes por covid-19

Total de óbitos passa de 77 mil. Mais 34 mil casos oficiais são notificados. Leia mais

OMS: epidemia se estabilizou no Brasil, mas ainda não há tendência de queda

Organização afirma que infecções atingiram platô e, com isso, país tem oportunidade para suprimir o vírus. Mas diretor adverte que é preciso ação das autoridades. "Não há como garantir que a queda vai ocorrer por si." Leia mais

Como o ambientalismo se tornou um ativo financeiro

Empresas e investidores se preocupam cada vez mais com preservação ambiental, em busca de rentabilidade no longo prazo e temendo efeitos das mudanças climáticas. No Brasil, cresce pressão sobre governo Bolsonaro. Leia mais

ALEMANHA

Polícia alemã captura "Rambo da Floresta Negra"

Após seis dias de buscas em área montanhosa e de mata fechada, autoridades prendem fugitivo que havia rendido quatro agentes e tomado suas armas. Caçada mobilizou centenas de policiais no sudoeste da Alemanha. Leia mais

Alemanha investiga sumiço de munição militar

Forças Armadas confirmam desaparecimento de pelo menos 60 mil cartuchos de seus depósitos. Revelação se soma a outras 48 mil balas que sumiram do estoque de unidade de elite abalada por casos de extremismo de direita. Leia mais

MUNDO

Bashar al-Assad, de grande esperança síria a ditador encurralado

Há 20 anos no poder, Assad chegou como promessa de democracia para os sírios, mas na prática prosseguiu o regime de tortura do pai. Hoje só se sustenta graças ao apoio russo, em detrimento da autonomia do país. Leia mais

A nova generosidade de Merkel na crise do coronavírus

Anos após ajudar a impor medidas de austeridade na Europa durante crise financeira, líder alemã mudou de atitude, defendendo um amplo pacote de € 750 bi para ajudar os países da UE fortemente afetados pela pandemia. Leia mais

Livro de sobrinha de Trump vende quase 1 milhão de cópias em um dia

Os 950 mil exemplares vendidos no primeiro dia são recorde para a editora por trás da obra da psicóloga Mary L. Trump, que retrata o presidente como um narcisista mentiroso. Casa Branca diz ser um "livro de falsidades". Leia mais

EUA batem novo recorde e superam 77 mil casos diários

Número é registrado apenas uma semana após recorde anterior. Flórida é novo epicentro da epidemia de covid-19 no país, com mais casos diários do que qualquer outro estado americano. Leia mais

