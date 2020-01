As principais notícias do dia 16/01/2020

MUNDO

Trump sabia da pressão sobre a Ucrânia, diz empresário

Lev Parnas, antigo colaborador do advogado de Trump, confirma em entrevistas que o presidente estava envolvido na pressão por investigação de Joe Biden na Ucrânia, imposta como condição para repasse de ajuda ao país. Leia mais

Parlamento da Rússia aprova novo primeiro-ministro

Indicado por Putin, Mikhail Mishustin é tido como um tecnocrata sem ambições políticas. Ele teve atuação brilhante à frente da agência de impostos do país, ao aumentar a arrecadação e modernizar o sistema tributário.Leia mais

Opinião: Putin passa adiante o poder – para si mesmo

Em seu discurso sobre o estado da nação, presidente russo anunciou abrangente reforma constitucional que abre caminho para que ele permaneça por mais muitos anos no poder, opina Roman Goncharenko. Leia mais

BRASIL

Raoni e filha de Chico Mendes lançam aliança contra Bolsonaro

Em encontro com lideranças indígenas no Mato Grosso, cacique pede união "para defender nosso povo, nossa causa, nossa terra". "Não aceito mineração e madeireira na terra indígena", afirma o líder caiapó. Leia mais

"A agricultura não pode ser a vilã do clima", diz Tereza Cristina

Em evento em Berlim, ministra afirma que agricultura é "coisa nobre" e não é feita na Amazônia. Manifestantes e deputado do Partido Verde criticam convite do governo alemão a representante de Bolsonaro. Leia mais

ALEMANHA

Gabinete de deputado alemão negro é alvo de ataque

"Não me deixarei intimidar", afirma o senegalês com cidadania alemã Karamba Diaby, após seu escritório ser alvo de tiros. Merkel manifesta solidariedade ao parlamentar. Leia mais

Alemanha rejeita doação automática de órgãos

Parlamento descarta proposta do ministro da Saúde que transformava em doador todo cidadão que não tivesse se oposto expressamente à retirada. Segue sendo necessária a aquiescência consciente para a doação de órgãos. Leia mais

"Nada de árabes, por favor": empresa alemã rejeita candidato egípcio com mensagem xenofóbica

Firma de arquitetura alega mal-entendido, com mensagem "tirada do contexto". Discriminação no ambiente de trabalho na Alemanha está bem acima da média da União Europeia. Leia mais

Alemanha define cronograma para abandonar energia a carvão

Últimas usinas deverão ser fechadas em 2038. Estados carboníferos e empresas operadoras das centrais elétricas a carvão serão indenizados em bilhões de euros, o que é criticado pela oposição alemã. Leia mais

Descendente de alemão luta pela cidadania do país há 30 anos

Cacique Raoni e filha de Chico Mendes se unem contra governo Bolsonaro

