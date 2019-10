As principais notícias do dia 14/10/2019

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019

Nobel de Física para pesquisas sobre universo

O Nobel de Física de 2019 premiou três cientistas por contribuições que ampliaram a compreensão da evolução do universo e do lugar da Terra no cosmos. Os agraciados foram o canadense James Peebles, pelo desenvolvimento teórico da cosmologia física, e os suíços Michael Mayor e Didier Queloz, pela primeira descoberta de um planeta fora do Sistema Solar, ou exoplaneta.