As principais notícias do dia 13/12/2018

MUNDO

Autor de atentado em Estrasburgo é morto

Chérif Chekatt foi abatido após uma caçada de 48 horas que envolveu centenas de policiais. Ataque terrorista na noite de terça-feira deixou dois mortos e 13 feridos. Leia mais

Opinião: O tempo acabou, Reino Unido

Mesmo com um catastrófico Brexit duro se aproximando, os conservadores perdem tempo com moções de desconfiança. Londres parece que não está ouvindo o tique-taque do relógio, opina Rob Turner. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha enfrenta escassez de Papais Noéis

Agências de recrutamento lamentam falta de interessados em personificar o "bom velhinho" neste Natal no país. Leia mais

BRASIL

Sombra da corrupção ronda o clã Bolsonaro

Antes da posse, presidente eleito enfrenta suspeitas em escândalo financeiro que envolve também seu filho senador e futura primeira-dama. Enquanto o país espera respostas, ele admite ter de pagar "se tiver algo errado". Leia mais

Coluna Tropiconomia: Amor e ódio entre 'Chicago Boys' e militares

Futuro governo terá dois grupos: os neoliberais das privatizações e os militares nacionalistas. Mas o colunista Alexander Busch avalia que maior dificuldade poderá vir das negociações com o Congresso. Leia mais

CNI/Ibope: Bolsonaro está no caminho certo para 75% dos brasileiros

Pesquisa indica que 64% dos entrevistados têm expectativa de um governo ótimo ou bom do presidente eleito. Dois terços dos brasileiros afirmam acreditar numa melhora na situação econômica em 2019. Leia mais

50 anos após AI-5, Brasil ainda falha na reparação de crimes da ditadura

Decretado em 13 de dezembro de 1968, Ato Institucional n° 5 fechou Congresso e abriu novo período de repressão política e tortura dentro da ditadura militar. Lei da Anistia impede até hoje punição de quem torturou. Leia mais

O que seria proibido se o AI-5 ainda estivesse em vigor?

Decreto emitido pelo regime militar há 50 anos restringia desde o acesso a novelas com cenas de violência e de nudez e canções da MPB até a possibilidade de ler notícias livres de censura e ir às urnas. Leia mais

Brasil vai investir R$ 100 milhões em novo navio para Antártida

Congresso Nacional aprova crédito do orçamento de 2018 para compra de novo navio de apoio antártico. Leia mais

ECONOMIA

Temer libera capital 100% estrangeiro para empresas aéreas

Limite em vigor era de 20%. Brasil é primeiro país com um setor robusto de aviação a adotar liberalização total. Leia mais

Lítio, "ouro branco" e esperança da Bolívia

Nenhum celular nem carro elétrico funciona sem lítio. Num deserto de sal da América do Sul está a maior reserva da cobiçada matéria-prima. Governo Morales tudo faz para não repetir história de exploração colonial. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Opinião: Boas notícias, más perspectivas vindas do Brasil na COP24

Na Polônia, o governo brasileiro anunciou orgulhoso o cumprimento antecipado de metas climáticas. Mas o próximo presidente não tem interesse em combater o aquecimento global e já abriu caminho para o desmatamento. Leia mais

_____________

_____________