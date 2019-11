As principais notícias do dia 13/11/2019

ECONOMIA

Interesses chineses devem ser foco de cúpula do Brics

Em meio a tensões na América do Sul, reunião em Brasília deve girar em torno de ambições chinesas na região. Para analistas, Bolsonaro deve adotar postura pragmática, apesar de alinhamento com unilateralismo de Trump. Leia mais

BRASIL

Apoiadores de Juan Guaidó invadem embaixada da Venezuela em Brasília

Cerca de 20 simpatizantes do autoproclamado presidente interino ocupam representação diplomática venezuelana. Funcionários teriam entregado voluntariamente a embaixada, segundo embaixadora de Guaidó. Leia mais

"Em um Brasil deserto de lideranças, Lula vai fazer a festa"

Cientista político critica a incapacidade do PT de seguir vida própria sem seu maior líder. Ao mesmo tempo, afirma não haver hoje outra figura que se contraponha ao ex-presidente em capacidade de liderança e articulação. Leia mais

Brancos possuem renda 74% superior à de pretos e pardos

Estudo do IBGE aponta que negros enfrentam os piores indicadores de renda e são as principais vítimas de homicídio no Brasil. Por outro lado, pela primeira vez população negra é maioria no ensino superior público. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: Fracos líderes fortes

O Brasil e seus parceiros do Brics não precisam de mitos ou de messias. Precisam de instituições fortes que garantam o Estado de direito. Autoproclamados salvadores da pátria podem ser perigosos para a democracia. Leia mais

MUNDO

Membros da OEA divergem sobre existência de golpe na Bolívia

Reunião vira duelo de críticas e declarações, e Estados não aprovam resolução conjunta. Brasil se alinha aos EUA contra tese de golpe contra Morales. Quinze países pedem eleições "o mais rápido possível" na Bolívia. Leia mais

Veneza enfrenta pior cheia em 50 anos

Nível da água atinge 1,87 metro, segundo maior nível de que se tem registro. Prefeito culpa mudanças climáticas por "situação dramática" vivida pela cidade. Basílica de São Marcos é atingida. Leia mais

A língua alemã está se deteriorando?

Palavras mutiladas, gramática incorreta no Whatsapp ou no Twitter, anglicismos por toda parte. Há anos, críticos e educadores reclamam que o idioma alemão está se empobrecendo. Será que estão certos? Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 04:53 Compartilhar A agricultura e as mudanças climáticas Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Suyc A agricultura e as mudanças climáticas

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter