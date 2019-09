As principais notícias do dia 13/09/2019

MUNDO

Greve contra reforma da Previdência paralisa Paris

Motoristas de ônibus e metroviários paralisaram transportes para protestar contra mudanças promovidas por Macron. Governo quer criar sistema de pontos e unificar 42 diferentes regimes de aposentadoria do país.Leia mais

Ex-líder da extrema direita francesa é acusado de empregar funcionários fantasmas

Jean-Marie Le Pen compareceu a um tribunal de Paris para ser interrogado. O fundador da antiga Frente Nacional é acusado de participar de esquema que desviou 7 milhões de euros do Parlamento Europeu. Leia mais

Trump e Obama dominam debate democrata

Evento aquece a disputa por rival do atual presidente nas eleições à Casa Branca. Primeiro a reunir os três favoritos à indicação do partido, debate é marcado por ataques ao ex-vice Joe Biden e fortes acusações a Trump. Leia mais

BRASIL

Como é a preparação de diplomatas no Brasil?

Em meio à expectativa de que Bolsonaro nomeie filho como embaixador, milhares de brasileiros disputam vagas no curso para diplomatas do Instituto Rio Branco. Conhecimentos exigidos vão de idiomas a economia e história. Leia mais

Incêndio em hospital no Rio deixa 11 mortos

Pacientes foram retirados às pressas e transferidos para hospitais na região, alguns com queimaduras graves. Fogo teria começado em um gerador no prédio mais antigo do complexo, localizado no bairro do Maracanã. Leia mais

ALEMANHA

O poder de muros é tema de exposição em Berlim

Ao focar em cercas antigas e novas, exposição, que marca 30º aniversário da queda do Muro de Berlim, reflete sobre temas como separação, divisão e populismo. Um dos principais trabalhos é do carioca José Bechara. Leia mais

CIÊNCIA

Cientistas descobrem que "amantes de Modena" são dois homens

Novas técnicas permitem revelar sexo de dois esqueletos encontrados com mãos dadas em 2009. Pesquisadores acreditam que restos mortais datados de cerca de 1.500 anos sejam de amigos ou parentes.Leia mais

Papel da pizza na cura do câncer é um dos premiados do Ig Nobel

Premiação é sátira do Nobel e destaca lado cômico da ciência, visando despertar interesse no tema. Outros estudos laureados envolvem temperatura dos testículos de carteiros e quantidade de saliva produzida por crianças. Leia mais

Mosquitos transgênicos estão se reproduzindo no Brasil

Pesquisadores esperavam que descendentes de "Aedes aegypti" geneticamente modificados morressem antes de chegar à fase adulta. Teste na Bahia acabou, porém, criando nova geração de mosquito, que pode ser mais resistente. Leia mais

MEIO AMBIENTE

O duplo impacto da soja para o clima

Com aumento da demanda, florestas estão sendo desmatadas na América do Sul para cultivo da soja. Grande parte do produto não acaba no prato, mas é transformada em ração animal na União Europeia e China. Leia mais

Viajar ainda é moralmente legítimo?

O jornalista Paul Sullivan reflete sobre a dissonância cognitiva e moral presente no ato de viajar em um mundo que enfrenta mudanças climáticas e sofre com impactos do excesso de turismo. Leia mais

O plano japonês de jogar ao mar água radioativa de Fukushima

Coreias rechaçam intenção de Tóquio de despejar no Pacífico água contaminada pelo desastre em 2011. Para Pyongyang, "ato criminoso" pode gerar calamidade nuclear. Ambientalistas também expressam preocupação.Leia mais

