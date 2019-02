As principais notícias do dia 12/02/2019

MUNDO

"O tempo joga contra Maduro", afirma Guaidó à DW

Em entrevista, oposicionista afirma ser impossível deter movimento iniciado com sua autoproclamação à presidência interina e nega que tenha considerado uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Leia mais

Espanha inicia "julgamento do século" de separatistas catalães

Doze acusados de envolvimento em tentativa de decretar independência da Catalunha vão ao banco dos réus em Madri. Leia mais

Estudo: Alemanha precisa receber 260 mil estrangeiros por ano

Estudo aponta que, para lidar com envelhecimento da população, mercado de trabalho alemão necessita de milhares de imigrantes por ano, e mais da metade terá de vir de países de fora da União Europeia. Leia mais

BRASIL

Fux suspende ações penais contra Bolsonaro

Presidente é réu no STF por injúria e apologia ao estupro, em caso de 2014 envolvendo a deputada petista Maria do Rosário. Leia mais

"É o Brasil de hoje que torna vida de Marighella atual", diz biógrafo

Cinquenta anos após sua morte, guerrilheiro desperta mais amor e ódio do que no tempo em que viveu, afirma jornalista Mário Magalhães, autor da biografia que serve de base para o filme que estreia no Festival de Berlim. Leia mais

De dona de casa a pioneira na botânica

Apaixonada pelo estudo das plantas, Graziela Maciel Barroso só terminou a faculdade aos 50 anos. No Dia Internacional das Mulheres na Ciência, conheça a história da mais importante botânica brasileira. Leia mais

FUTEBOL

Morre Gordon Banks, autor da "defesa do século" contra Pelé

Ex-goleiro campeão do mundo pela Inglaterra na Copa de 1966 perde batalha contra o câncer. Conhecido por seus reflexos, Banks eternizou seu nome com a mais famosa defesa da história do futebol num cabeceio de Pelé. Leia mais

Coluna Halbzeit: Os times do tipo elevador na Bundesliga

Algumas equipes tradicionalmente se alternam entre a primeira e a segunda divisão. Na Alemanha, quatro ostentam o título pejorativo de "time elevador". Leia mais

Em entrevista exclusiva à DW, Juan Guaidó fala em "genocídio silencioso" na Venezuela

