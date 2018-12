As principais notícias do dia 11/12/18

BRASIL

Homem mata quatro e se suicida na Catedral de Campinas

Atirador abre fogo contra fiéis que acompanhavam missa da tarde na catedral da cidade paulista. Leia mais

O alemão que revolucionou os estudos indígenas no Brasil

Considerado o pai da etnologia no país e pioneiro da linguística, Curt Nimuendajú dedicou mais de 40 anos ao estudo dos povos indígenas brasileiros. Seu acervo foi destruído no incêndio do Museu Nacional. Leia mais

MUNDO

Ataque a tiros deixa dois mortos em Estrasburgo

Atirador abre fogo perto de mercado de Natal no centro da cidade francesa. Ao menos onze ficam feridos. Leia mais

O alvo principal agora é Macron

Se no início o aumento do imposto ecológico e a perda no poder aquisitivo estavam no foco principal dos "coletes amarelos", agora o que parece estar em jogo é o presidente. Leia mais

Putin tinha carteira de identificação da Stasi

Arquivista de Dresden, no leste da Alemanha, encontra documento emitido nos anos 1980 para o então agente da KGB, que exerceu seu trabalho de espionagem baseado na cidade do leste alemão. Leia mais

Kremlin rebate EUA sobre aviões militares na Venezuela

Governo Vladimir Putin diz que acusações americanas por envio de aeronaves russas a Maduro são inapropriadas e rejeita críticas "de um país cuja metade do orçamento militar alimentaria toda a África". Leia mais

"Time" escolhe jornalistas para Pessoa do Ano 2018

Profissionais perseguidos e atacados são os escolhidos da revista americana pela sua luta pela verdade, entre eles o saudita Jamal Khashoggi, assassinado há dois meses em Istambul. Leia mais

Trump ameaça paralisar governo se não conseguir verba para muro

Presidente dos EUA também disse que pode ordenar que Exército construa barreira na fronteira com o México caso não consiga chegar a um acordo orçamentário com o Congresso. Leia mais

Opinião: Bom para May, ruim para Reino Unido

Theresa May recua no último momento e adia votação sobre Brexit, saída do Reino Unido do bloco europeu. Ela salva temporariamente seu poder, mas põe em risco bem comum de seu país, opina Barbara Wesel. Leia mais

Espanha questiona sua monarquia

Espanhóis, sobretudo os mais jovens, parecem cada vez rejeitar a monarquia. Argumentos vão desde ilegitimidade do referendo sobre a Constituição, 40 anos atrás, à incapacidade do atual rei de manter coeso o país. Leia mais

ECONOMIA

Incerteza em relação ao Brexit preocupa empresários

Adiamento na véspera de votação do acordo do Brexit eleva confusão e alimenta incertezas de empresários e investidores no Reino Unido e nos demais países da União Europeia. Leia mais

CULTURA

Juliette Binoche presidirá júri do Festival de Berlim em 2019

Primeira europeia a ser premiada nos festivais de Berlim, Cannes e Veneza, atriz francesa comandará equipe internacional de jurados. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbyeit: O outro Borussia está chegando

Time da cidade de Mönchengladbach pode terminar o primeiro turno da Bundesliga na segunda posição. E isso está fazendo muitos torcedores lembrarem os anos 1970, quando o clube imperou no futebol alemão. Leia mais

___________

Assistir ao vídeo 11:01 Ao vivo agora 11:01 min Compartilhar Os melhores momentos do Camarote.21 em 2018 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/39bT9 Os melhores momentos do Camarote.21 em 2018

Assistir ao vídeo 29:21 Ao vivo agora 29:21 min Compartilhar Camarote.21 - Retrospectiva 2018 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/39bUE Camarote.21 - Retrospectiva 2018

___________