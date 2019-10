As principais notícias do dia 11/10/2019

BRASIL

O campo minado da fiscalização ambiental no Brasil

Agentes do Ibama lidam com intensificação de ameaças, apoio cada vez menor do Estado e fragilidade operacional. Eles apontam o discurso de Bolsonaro como fator-chave para deterioração da situação. Leia mais

MUNDO

Premiê da Etiópia recebe Nobel da Paz

Mais jovem chefe de governo da África, Abiy Ahmed usou de seu carisma para, numa iniciativa pessoal, pôr fim a duas décadas de hostilidades com a vizinha Eritreia. Seu nome é tratado como sinônimo de esperança na região. Leia mais

Irã diz que um de seus petroleiros foi atacado perto da Arábia Saudita

Navio-tanque é alvo de duas explosões no Mar Vermelho, em incidente com potencial para elevar ainda mais a tensão na região. Leia mais

Atirador de Halle confessa motivação antissemita

Segundo autoridades alemãs, homem que tentou cometer massacre em sinagoga no leste do país admitiu ligação com grupos de extrema direita. Terrorista foi indiciado por dois homicídios. Leia mais

Opinião: O mundo precisa acordar para o horror do antissemitismo

Ataque a sinagoga na Alemanha no dia mais sagrado do judaísmo tem que servir como um despertar. É necessário um esforço da sociedade como um todo para evitar a repetição dos horrores do passado, opina Kyra Levine. Leia mais

Morre aos 85 anos o primeiro homem a caminhar pelo espaço

Cosmonauta soviético Alexei Leonov entrou para a história ao caminhar pelo espaço, em 1965. Posteriormente, no auge da Guerra Fria, integrou a primeira missão espacial conjunta entre a União Soviética e EUA. Leia mais

SAÚDE

Estudo estima o preço da obesidade para países

Relatório da OCDE aponta obesidade como fardo para a sociedade e a economia, que nos próximos 30 anos consumirá mais de 8% dos orçamentos nacionais destinados à saúde.Leia mais

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019 Nobel de Medicina para dois americanos e um britânico O Nobel de Medicina foi para os americanos William Kaelin e Gregg Semenza e o britânico Peter Ratcliffe, que pesquisaram como células se adaptam ao nível de oxigênio. Segundo o Comitê do Nobel, eles estabeleceram a base para entender como os níveis de oxigênio afetam o metabolismo celular e a função fisiológica, abrindo caminho para novas estratégias contra anemia, câncer e muitas outras doenças".

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019 Nobel de Física para pesquisas sobre universo O Nobel de Física de 2019 premiou três cientistas por contribuições que ampliaram a compreensão da evolução do universo e do lugar da Terra no cosmos. Os agraciados foram o canadense James Peebles, pelo desenvolvimento teórico da cosmologia física, e os suíços Michael Mayor e Didier Queloz, pela primeira descoberta de um planeta fora do Sistema Solar, ou exoplaneta.

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019 Trio leva Nobel de Química A Academia Real de Ciências da Suécia concedeu o Prêmio Nobel de Química de 2019 ao trio de pesquisadores que desenvolveu as baterias de íons de lítio: o americano John Bannister Goodenough, o britânico Michael Stanley Whittingham e o japonês Akira Yoshino. Segundo o Comitê do Nobel, os dispositivos que os três ajudaram a desenvolver com suas pesquisas "revolucionaram nossas vidas" e a tecnologia.

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019 Nobel de Literatura de 2018 em 2019 A polonesa Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke levaram o Nobel de Literatura. O de Tokarczuk é referente a 2018, quando a academia cancelou a premiação. Romancista, ensaísta e roteirista, Tokarczuk é autora bestseller na Polônia. Já para Handke, o prêmio de 2019 deve-se "ao trabalho influente que, com ingenuidade linguística, explora a periferia e a especificidade da experiência humana".

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019 Nobel da Paz para o premiê da Etiópia Mais jovem chefe de governo da África, com 43 anos, o primeiro-ministro Abiy Ahmed usou de seu carisma para, numa iniciativa pessoal, pôr fim a duas décadas de hostilidades com a vizinha Eritreia. Seu nome é tratado como sinônimo de esperança na região.

Os ganhadores do Prêmio Nobel em 2019 Nobel de Economia Diferentemente dos outros prêmios, concedidos pela primeira vez em 1901, atendendo ao testamento do inventor e filantropo sueco Alfred Nobel, o Nobel de Ciências Econômicas foi criado em 1968 pelo Riksbank, Banco Central da Suécia, para marcar seus 300 anos. Ele tradicionalmente é anunciado na segunda-feira após a semana do anúncio dos agraciados em Medicina, Química, Física, Literatura e da Paz. Autoria: Roselaine Wandscheer



