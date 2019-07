As principais notícias do dia 11/07/2019

BRASIL

Greenwald diz que Moro cria clima de ameaça à imprensa livre

Em audiência no Senado, jornalista do Intercept afirma não temer ministro da Justiça e adianta que site vai continuar a publicar diálogos. "Ele quer que fiquemos com medo e apreensão. Não temos medo nenhum." Leia mais

"É de interesse de todos que o desmatamento ilegal não aumente"

Em visita ao Brasil, ministro alemão do Desenvolvimento busca aproximação com o país, classificando-o de parceiro decisivo para a proteção climática. Em entrevista, ele reitera importância do Fundo Amazônia. Leia mais

A proteção a ruralistas na reforma da Previdência

Em vitória para o agronegócio, texto aprovado na Câmara inclui isenção da contribuição previdenciária para exportador rural e possibilidade de perdão de dívidas ao setor que poderiam render bilhões aos cofres públicos. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: Obrigada, Bossa Nova

Foi a Bossa Nova que me levou para o Brasil e mudou a minha vida. A voz de João Gilberto me faz lembrar dos meus momentos mais felizes. Uma declaração de amor para o país com a melhor música do mundo. Leia mais

Como a Alemanha lida com os tremores de Merkel

Após novo tremor, chanceler federal recebe premiê da Dinamarca sentada. Ao falar abertamente sobre sua saúde, líder alemã quebra paradigmas num país onde demonstrar debilidade já foi um tabu entre governos anteriores. Leia mais

Médicos alemães pedem que planos parem de subsidiar homeopatia

Organização que representa 150 mil médicos conveniados na Alemanha defende que o país siga o exemplo da França e deixe de subsidiar tratamentos homeopáticos. Políticos também apoiam fim dos reembolsos. Leia mais

Governo alemão condena morte de ativista LGBT em Honduras

Defensora dos direitos de transexuais, Bessy Ferrera trabalhava para associação hondurenha parceira de organizações alemãs. Berlim rechaça série de crimes contra ativistas e a comunidade LGBTI+ no país centro-americano. Leia mais

A busca de Trump por aliados contra o Irã

Após incidentes no Golfo Pérsico, EUA procuram velhos e novos parceiros para compor coalizão militar visando proteger Estreito de Ormuz contra Teerã. Emirados e Arábia Saudita seriam aliados certos, mas e o Catar? Leia mais

Reino Unido denuncia ação do Irã no Estreito de Ormuz

Marinha Real britânica afirma que fragata que acompanhava petroleiro no Golfo Pérsico teve de intervir para impedir aproximação de embarcações paramilitares iranianas. Teerã nega, mas não descarta ação futura. Leia mais

Identificado na Grécia o mais antigo Homo sapiens fora da África

Cientistas dizem que crânio de 210 mil anos encontrado em caverna grega nos anos 1970 pertenceu a ser humano moderno. Descoberta revela que Homo sapiens pode ter chegado à Europa 150 mil anos antes do que se previa. Leia mais



Lixo plástico, um desafio para o planeta A era do plástico Leve, durável, flexível e muito popular. O mundo produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico desde o início da produção em massa, nos anos 50. Como o material não é facilmente biodegradável, muito do que foi produzido acaba em aterros como este, nos arredores de Nairóbi. Catadores de lixo caçam plásticos recicláveis para ganhar a vida. Mas muito também acaba no oceano.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Rios de lixo Cerca de 90% do plástico entra nos habitats marinhos através de apenas dez rios: o Yangtzé, o Indo, o Amarelo, o Hai, o Nilo, o Ganges, o Pearl River, o Amur, o Níger e o Mekong. Esses rios atravessam áreas altamente povoadas, com falta de infraestrutura adequada para o descarte de resíduos. Aqui, um pescador nas Filipinas retira uma armadilha para peixes e caranguejos de águas poluídas.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Começo de vida plastificado Alguns animais encontram uma utilidade para resíduos de plástico. Este cisne fez seu ninho no lixo em um lago de Copenhague que é popular entre os turistas. Seus filhotes saíram dos ovos rodeados de dejetos, o que não é um bom início de vida. Mas para outros animais, as consequências são muito piores.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Consequências fatais Embora o plástico seja altamente durável e possa ser usado para produtos com longa vida útil, como móveis e tubulações, cerca de 50% da produção são destinados a produtos descartáveis, incluindo talheres e anéis usados em pacotes de seis unidades de latas de bebidas, que acabam no meio ambiente. Animais correm o risco de se enredar neles e morrer, como ocorreu com este pinguim.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Confundido com comida Este filhote de albatroz foi encontrado morto em Sand Island, no Havaí, com vários pedaços de plástico no estômago. Um levantamento realizado em 34 espécies de aves no norte da Europa, Rússia, Islândia, Escandinávia e Groenlândia, apontou que 74% delas ingeriram plástico. Comer o material pode levar a danos nos órgãos e bloqueios no intestino.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Grandes vítimas Mesmo os animais maiores sofrem os efeitos do consumo de plástico. Esta baleia foi encontrada na Tailândia. Durante a tentativa de salvamento, o animal vomitou cinco sacos plásticos e morreu. Na autópsia, os veterinários encontraram 80 sacolas de compras e outros dejetos plásticos que entupiam o estômago da baleia, de modo que ela não conseguia mais digerir alimentos nutritivos.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Dejetos invisíveis Grandes pedaços de plástico na superfície do oceano, como é registrado aqui, na costa havaiana, chamam atenção. Mas poucos sabem que trilhões de minúsculas partículas com menos de 5 milímetros de diâmetro também flutuam nos mares. Essas partículas acabam na cadeia alimentar. O plâncton marinho, que é uma fonte importante de alimento para peixes e outros animais marinhos, já foi filmado comendo-as.

Lixo plástico, um desafio para o planeta Fim à vista? Medidas para tentar reduzir o plástico descartável já foram tomadas em alguns países africanos, como proibições de sacolas plásticas, e a União Europeia planeja proibir produtos plásticos descartáveis. Mas se as tendências atuais forem mantidas, cientistas acreditam que haverá 12 bilhões de toneladas de plástico no planeta até 2050. Autoria: Jennifer Collins (md)



