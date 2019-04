As principais notícias do dia 10/04/2019

As mais belas rotas de moto da Europa

Irlanda, Wild Atlantic Way

A estrada panorâmica, com 2.500 metros de extensão, só foi inaugurada em 2014. Considerada a maior via costeira do mundo, ela vai da península de Inishowen, no norte, até Kinsale, no sul do país. A "Rota do Atlântico Selvagem" passa por trechos estreitos e alcança as mais belas paisagens naturais – como a montanha Slieve League. Mesmo se o tempo for instável, a paisagem é sempre deslumbrante.