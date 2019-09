As principais notícias do dia 09/09/2019

BRASIL

O apartheid não escrito na sociedade brasileira

Além de remeter à escravidão, episódio de tortura de jovem negro é representativo de padrão racista que se repete em supermercados e shoppings e da chegada incompleta do Brasil ao mundo moderno, afirmam especialistas. Leia mais

"Não é atitude de presidente", diz Macron sobre Bolsonaro

Vídeo mostra conversa no G7 em que francês desabafa e reclama de comportamento do governante brasileiro diante de outros líderes. Presidente do Chile e Merkel concordam com indignação do chefe de Estado europeu. Leia mais

MUNDO

Oposição a Putin ganha força em eleição em Moscou

Após campanha por "voto útil", candidatos apoiados por crítico do Kremlin Alexei Navalny conquistam 20 de 45 assentos no Legislativo de Moscou, mas governistas mantêm maioria e seguem fortes no restante do país. Leia mais

Opinião: Não é o fim da diplomacia no Afeganistão

Muitos afegãos são vítimas de ataques talibãs, mas bastou a morte de um soldado americano para Trump suspender diálogos com o grupo. Contudo, nem os EUA nem o Talibã estão interessados no fracasso de um acordo de paz. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha lança selo para roupas sustentáveis

Segundo governo, iniciativa garante que consumidores possam optar por artigos têxteis produzidos respeitando padrões sociais e ambientais. Mas críticos afirmam que medida é fraca e acrescenta pouco a selos já existentes. Leia mais

Eleição de prefeito neonazista choca a Alemanha

Vereadores de siglas tradicionais, como a CDU de Merkel e o social-democrata SPD, elegeram membro do ultranacionalista NPD para comandar vilarejo perto de Frankfurt. Lideranças partidárias pedem anulação da votação. Leia mais

Como startups na Alemanha buscam os melhores talentos

A Alemanha é conhecida por sua força de trabalho eficiente e rigidez quando se trata de cultura empresarial. Mas, para atrair os melhores profissionais no mercado, muitas empresas revolucionam o ambiente de trabalho. Leia mais

Coluna: Censo de moradores de rua em Berlim

Voluntários contarão quantas pessoas vivem nas ruas da capital alemã. Estima-se que haja até 10 mil sem-teto na cidade, mas o número exato é uma incógnita. Censo servirá para o desenvolvimento de políticas públicas. Leia mais

A cadeia criminosa que ameaça a Floresta Amazônica

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Pintor da vida campestre Pieter Bruegel, o Velho, entrou para a história da arte como Bruegel Camponês, por retratar predominantemente paisagens e cenas da vida campestre. Para se inspirar, ele se vestia como os camponeses para não ser reconhecido em celebrações da vida rural e, assim, se inspirar. Ele nasceu entre 1526 e 1530 na Holanda e viveu na Antuérpia e mais tarde em Bruxelas, onde se casou e morreu em 1569.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Aprendizado na Itália No início de 1550, Bruegel começou a estudar pintura, escultura, arquitetura e paisagismo na Itália. Isso não era incomum para pintores na época. A sua rota o levou de Lyon a Roma, Nápoles, Régio da Calábria e Sicília. Ao longo da viagem, fez muitas pinturas retratando paisagens. Na foto, Savoca, na Sicília.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Pintor da "Torre de Babel" Em 1563, Bruegel interpretou à sua maneira a famosa história do Velho Testamento, só que a transpôs da Babilônia para uma paisagem holandesa. Para a pintura, que ele fez em duas versões, inspirou-se no Coliseu de Roma.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho "A Boda Camponesa" Uma representação rural de Flanders por volta de 1568 mostra uma festa de casamento. A pintura (aqui um excerto) cuidadosamente composta retrata realisticamente um casamento camponês flamengo do século 16. Ao fundo, de olhos fechados, está a noiva, o noivo não aparece. Em Flandres, era costume na época que os recém-casados não participassem da festa.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Bruegel, o observador São conhecidas 40 pinturas e cerca de 90 gravuras de Pieter Bruegel, o Velho. Esta obra não tão exuberante é, no entanto, considerada o ponto alto da pintura flamenga. O "Regresso dos Caçadores" é magistral pela riqueza de detalhes, com a paisagem gelada e as pessoas patinando sobre um lago congelado.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Rotina camponesa Uma vila com uma igreja, um mosteiro sobre uma rocha íngreme, o moinho de vento sobre a colina e uma paisagem nas cores do início do verão. "A Colheita do Feno" é um dos seis quadros sazonais que Pieter Bruegel criou em 1565 para a propriedade rural de um comerciante e colecionador de Antuérpia.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Detalhes surrealistas Em 1563, ano em que Pieter Bruegel se casou com a filha de seu ex-professor Pieter Coecke van Aelst, ele pintou "Margarida Louca". Desdentada, usando capacete, armadura no peito, espada na mão e uma faca na bota, ela é seguida por um grupo de mulheres que parecem lutar com criaturas míticas ameaçadoras. A situação é tensa, o caos reina, num monumental pesadelo em óleo sobre madeira.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Em busca do significado Os dois macacos em uma janela em arco foram pintados por Peter Bruegel em 1562. O que o artista quis expressar é desconhecido, mas há inúmeras interpretações da pequena pintura entre os estudiosos. Os macacos talvez simbolizem a simplicidade humana, a ganância e o instinto? Ou as correntes representam a Holanda ocupada pelos espanhóis no século 16?

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho "Caminho do Calvário" Em 1564, Pieter Bruegel voltou a retratar um tema bíblico, desta vez dos Evangelhos. O quadro "Caminho do Calvário" conta a história da Paixão de Jesus cheia de detalhes. Também neste quadro, ele situou a cena em uma paisagem de sua terra natal.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Autorretrato? Sob o título "O Pintor e o Comprador" este desenho feito com pena está pendurado na Galeria Albertina, em Viena. Ele também é conhecido como "O Artista e o Connoisseur". Não está claro quem é o artista no quadro. Não é certo que se trate de um autorretrato de Bruegel. Alguns suspeitam que ele retratou o pintor Hieronymus Bosch, que tanto admirava.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho "A Batalha do Carnaval e da Quaresma" Cada detalhe dessa "obra-prima em pormenores" poderia preencher bibliotecas inteiras de história da arte. Em 1559, Bruegel comentou desta maneira o conflito entre as religiões que predominava em sua época, numa espécie de épico dos quadrinhos, com um "Sr. Carnaval" estilizado e uma "Sra. Quaresma" (à frente na foto).

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho "Queda dos Anjos Rebeldes" Outro exemplar do detalhismo de Bruegel é esta obra de 1562. Até hoje, impressiona esta versão de Armagedom, a batalha bíblica decisiva do fim dos tempos. Humanos, animais, seres mistos e anjos caindo do céu lutam até a morte. A relação entre Bruegel e a religião é controversa.

Há 450 anos, morria o mestre Pieter Bruegel, o Velho Bruxelas celebra o "Ano Bruegel" Bruxelas e a região de Flandres homenagearam o grande mestre dedicando-lhe o "Ano Bruegel", por ocasião dos 450 anos de sua morte (9 de setembro de 1569). Em Bruxelas, pode-se ver, por exemplo, a "Caixa Bruegel": uma sala com detalhes animados de suas obras. Além disso, o passeio virtual "Beyond Bruegel" (na foto) permite caminhar pelas obras do mestre. Autoria: Sven Töniges



