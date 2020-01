As principais notícias do dia 09/01/2020

As mais belas estações de esqui alpinas

Alta Badia, Itália

As Dolomitas estão entre as cadeias de montanhas mais conhecidas nos Alpes, com picos inconfundíveis, como o Tre Cime de Lavaredo, o grupo Sella, o grupo Rosengarten e o Langkofel. Além da estação de esqui com 1.200 quilômetros de pistas, existem inúmeras rotas para passeios de cross-country e caminhadas com raquetes de neve, como estas no planalto de Fanes.