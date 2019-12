As principais notícias do dia 06/12/2019

BRASIL

Alemanha desmente fala de Salles sobre mudanças no Fundo Amazônia

Ministro do Meio Ambiente havia dito que Berlim "topou" proposta de reformulação na gestão do fundo de proteção à floresta amazônica. Representação alemã nega e diz receber declaração de Salles com "espanto".

Parlamentares alemães cobram de Bolsonaro proteção a líder indígena ameaçada

Em carta ao presidente, grupo de deputados do Bundestag manifesta preocupação com situação de defensores de direitos humanos no Brasil após líder do povo munduruku receber ameaças e ter a casa invadida no Pará.

Coluna Tropiconomia: Brasileiros vão ter que se acostumar ao real mais fraco

A moeda passa por forte desvalorização. Os brasileiros deveriam se preparar, porque a situação não é passageira. Ela é sinal de uma mudança radical na economia – similar à de 25 anos atrás, com o Plano Real.

Merkel visita Auschwitz pela primeira vez como chefe de governo da Alemanha

"Recordar os crimes, nomear seus autores e homenagear dignamente as vítimas é uma responsabilidade que não acaba nunca", diz chanceler federal alemã em visita histórica.

Opinião: Merkel achou as palavras certas em Auschwitz

A chanceler federal alemã visitou pela primeira vez no cargo o campo de extermínio. E encontrou ali o tom certo: um discurso forte de que o passado não pode ser esquecido e que o antissemitismo precisar ser combatido.

"Não havia vestígios de remorso"

Gerhard Wiese foi, nos anos 1960, um dos promotores do primeiro julgamento sobre os crimes de Auschwitz na Alemanha. Em entrevista à DW, ele fala da grande tarefa de sua vida, que ainda ocupa sua mente.

SPD debate futuro da sigla no governo de Merkel

Sigla confirma guinada à esquerda ao ratificar nova liderança em convenção anual. Embora fim imediato da coalizão com os conservadores tenha sido descartado, legenda tenta decidir rumo após série de fracassos eleitorais.

Piloto saudita mata três pessoas em base nos EUA

Militar participava de treinamento na base aeronaval na Flórida. Autoridades investigam se ataque teve motivação terrorista. Esse foi o segundo incidente com arma de fogo em uma base militar americana nesta semana.

Os refugiados esquecidos de Paris

Centenas de migrantes vivem em acampamentos improvisados na capital francesa. Com alimentos e auxílio médico, voluntários ajudam a tornar as condições de vida nestes locais mais suportáveis.

"Quando a verdade perde valor, a confiança nas instituições diminui"

Em entrevista à DW Brasil, cientista social britânico Damian Ruck analisa como a falta de tolerância e a baixa credibilidade institucional colocam em risco as democracias ao redor do mundo.

Polícia mata suspeitos de estuprar e matar mulher na Índia

Acusados de crime contra veterinária de 27 anos, quatro homens são mortos a tiros durante a reconstituição do delito. Policiais alegam que eles tentaram roubar suas armas. Ação divide indianos entre críticas e elogios.

Franceses declaram guerra à reforma da Previdência

Os franceses iniciaram uma batalha contra uma reforma no regime de pensões que nem sequer foi anunciada. Na última vez em que o governo tentou impulsionar uma mudança assim, nos anos 1990, acabou desistindo.

Problemas em Veneza permanecem após grande inundação

A enchente deu trégua à cidade italiana, mas ficam os prejuízos causados aos tesouros culturais. Com dimensão ainda incerta, reparação dos danos deverá custar caro e levar tempo. Moradores se revoltam contra o governo.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel A caminho com cajado e mitra São Nicolau foi um bispo católico no século 4°. Ele vivia na cidade de Myra, hoje Demre, na Turquia. A lenda conta que o filho de pais ricos distribuiu toda a sua fortuna para os pobres. São Nicolau é considerado um prenúncio do Menino Jesus e se tornou, em quase todos os lugares, um símbolo da época natalina.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Corrida natalina Há mais de 70 anos, o atual gordinho de roupas vermelhas tem disputado o lugar do velhinho de vestes brancas. Tudo começou em 1931, quando a multinacional Coca-Cola lançou uma propaganda com a nova versão de "Santa Claus". Hoje, ele também é visto em eventos esportivos, como essa corrida de Papais Noéis em Michendorf, no estado alemão de Brandemburgo.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Frio não é problema No congresso mundial de Papais Noéis, que acontece no verão europeu em Copenhague, capital da Dinamarca, centenas de homens e também cada vez mais mulheres, provenientes de dezenas de países, se preparam para a estressante temporada de compras natalinas.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Na esteira de produção O papai-noel comestível surgiu já em 1820. Os primeiros exemplares ainda eram feitos a mão e inteiramente de chocolate. Atualmente, o chocolate derretido é derramado em moldes para formar papais-noéis ocos por dentro. Todos os anos, são produzidos 150 milhões desses papais-noéis de chocolate na Alemanha.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Sapato na porta Na noite de 5 para 6 de dezembro, as crianças colocam um calçado do lado de fora da porta, esperando receber chocolates de São Nicolau. Ou ele aparece em pessoa, em creches e jardins de infância.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Acompanhante do Papai Noel Em muitas comunidades católicas, o Papai Noel é acompanhado por uma espécie de bicho-papão. Com saco e vara, ele amedronta as crianças desobedientes. Na Alemanha, ele é conhecido como "Knecht Ruprecht"; na França, como "Père Fouettard"; na Holanda; como "Zwarte Piet"; na Suíça, como "Schmutzli" e como "Krampus" na Áustria e sul da Alemanha.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Grande comitiva No sul da Alemanha, figuras selvagens vestidas de pele e palha, chamados de "Buttnmandl", acompanham o Nicolau de porta em porta com chocalhos e gritos, para espantar os maus espíritos. Na região de Berchtesgaden, na Baviera, o antigo ritual pagão foi integrado ao longo do tempo na tradição cristã e se tornou um espetáculo popular, que pode ser assistido nos dias 5 e 6 de dezembro.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Visita amiga Na escolha de seu meio de transporte, o Papai Noel tem de ser flexível. Seja de bicicleta na Alemanha, de trenó puxado por renas na Finlândia ou a dromedário, como aqui na região do Mar Vermelho no Egito – graças à barba branca, manto adornado com pele e gorro, ele também é facilmente reconhecível em regiões de fé muçulmana.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Rápido como um raio Esta foto de uma câmera de radar da polícia mostra um Papai Noel sendo guiado por seu motorista em Munique. O veículo ultrapassou o limite de velocidade permitido. Dada a pressão em que o Papai Noel trabalha atualmente para atender aos seus compromissos, os policiais fizeram somente uma advertência.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Onipresente Como o Papai Noel consegue estar ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo, isso permanecerá para sempre um segredo. Certo é que ele vai voltar no próximo ano e continuará sua rota também nos céus sobre o Lago de Genebra. Autoria: Ille Simon (ca)



