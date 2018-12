As principais notícias do dia 06/12/18

MUNDO

O princípio do fim da era Merkel

Após quase duas décadas, chanceler federal passa adiante a liderança de seu partido, a União Democrata Cristã. Definição do sucessor pode indicar quem será, daqui a alguns anos, o próximo chefe de governo da Alemanha. Leia mais

Macron cede de vez à pressão das ruas

Governo francês revê orçamento de 2019 e volta definitivamente atrás na decisão de aumentar impostos a combustíveis. Leia mais

Na Alemanha, rede pública "rouba" professores de escolas particulares

Falta de professores leva a disputa por profissionais, especialmente no leste alemão. Rede pública oferece mais atrativos do que escolas privadas, como estabilidade de emprego e aposentadorias mais altas. Leia mais

Maduro anuncia que Rússia vai investir US$ 6 bilhões na Venezuela

Ao fim de visita a Moscou em busca de ajuda financeira, presidente venezuelano anuncia assinatura de contratos nos setores petrolíferos e auríferos de seu país, assolado por uma grave crise econômica. Leia mais

BRASIL

Pastora evangélica será ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos

Bolsonaro escolhe assessora do senador Magno Malta para a pasta, que ficará responsável pela Funai. Contrária a pautas do movimento feminista, Damares Alves é segunda mulher indicada para alto escalão do futuro governo. Leia mais

ECONOMIA

Executiva da Huawei é presa no Canadá

Filha do fundador da gigante chinesa de telecomunicações é acusada de violar sanções americanas impostas ao Irã e poderá ser deportada para os EUA. Pequim exige sua libertação. Leia mais

Justiça suspende acordo entre Boeing e Embraer

Em liminar, juiz de São Paulo defende pausa no negócio devido à mudança de presidente e para evitar ações irreversíveis. Leia mais

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel A caminho com cajado e mitra São Nicolau foi um bispo católico no século 4°. Ele vivia na cidade de Myra, hoje Demre, na Turquia. A lenda conta que o filho de pais ricos distribuiu toda a sua fortuna para os pobres. São Nicolau é considerado um prenúncio do Menino Jesus e se tornou, em quase todos os lugares, um símbolo da época natalina.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Corrida natalina Há mais de 70 anos, o atual gordinho de roupas vermelhas tem disputado o lugar do velhinho de vestes brancas. Tudo começou em 1931, quando a multinacional Coca-Cola lançou uma propaganda com a nova versão de "Santa Claus". Hoje, ele também é visto em eventos esportivos, como essa corrida de Papais Noéis em Michendorf, no estado alemão de Brandemburgo.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Frio não é problema No congresso mundial de Papais Noéis, que acontece no verão europeu em Copenhague, capital da Dinamarca, centenas de homens e também cada vez mais mulheres, provenientes de dezenas de países, se preparam para a estressante temporada de compras natalinas.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Na esteira de produção O papai-noel comestível surgiu já em 1820. Os primeiros exemplares ainda eram feitos a mão e inteiramente de chocolate. Atualmente, o chocolate derretido é derramado em moldes para formar papais-noéis ocos por dentro. Todos os anos, são produzidos 150 milhões desses papais-noéis de chocolate na Alemanha.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Sapato na porta Na noite de 5 para 6 de dezembro, as crianças colocam um calçado do lado de fora da porta, esperando receber chocolates de São Nicolau. Ou ele aparece em pessoa, em creches e jardins de infância.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Acompanhante do Papai Noel Em muitas comunidades católicas, o Papai Noel é acompanhado por uma espécie de bicho-papão. Com saco e vara, ele amedronta as crianças desobedientes. Na Alemanha, ele é conhecido como "Knecht Ruprecht"; na França, como "Père Fouettard"; na Holanda; como "Zwarte Piet"; na Suíça, como "Schmutzli" e como "Krampus" na Áustria e sul da Alemanha.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Grande comitiva No sul da Alemanha, figuras selvagens vestidas de pele e palha, chamados de "Buttnmandl", acompanham o Nicolau de porta em porta com chocalhos e gritos, para espantar os maus espíritos. Na região de Berchtesgaden, na Baviera, o antigo ritual pagão foi integrado ao longo do tempo na tradição cristã e se tornou um espetáculo popular, que pode ser assistido nos dias 5 e 6 de dezembro.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Visita amiga Na escolha de seu meio de transporte, o Papai Noel tem de ser flexível. Seja de bicicleta na Alemanha, de trenó puxado por renas na Finlândia ou a dromedário, como aqui na região do Mar Vermelho no Egito – graças à barba branca, manto adornado com pele e gorro, ele também é facilmente reconhecível em regiões de fé muçulmana.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Rápido como um raio Esta foto de uma câmera de radar da polícia mostra um Papai Noel sendo guiado por seu motorista em Munique. O veículo ultrapassou o limite de velocidade permitido. Dada a pressão em que o Papai Noel trabalha atualmente para atender aos seus compromissos, os policiais fizeram somente uma advertência.

São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel Onipresente Como o Papai Noel consegue estar ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo, isso permanecerá para sempre um segredo. Certo é que ele vai voltar no próximo ano e continuará sua rota também nos céus sobre o Lago de Genebra. Autoria: Ille Simon (ca)



