As principais notícias do dia 06/02/2019

Cidades alemãs marcadas pelo estilo enxaimel

Monschau

Monschau é chamada de "Pérola do Eifel" por causa de seus ricos tesouros culturais. No centro antigo da cidade, pitorescas casas com estrutura de madeira se alternam com magníficas residências. Existem cerca de 300 construções do gênero registradas como históricas. As fachadas ao longo das estreitas ruas de paralelepípedos escondem pequenas galerias de arte e boutiques.