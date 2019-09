As principais notícias do dia 02/09/2019

BRASIL

Reprovação de Bolsonaro sobe para 38%, diz Datafolha

Pesquisa revela aumento de cinco pontos percentuais na parcela da população que considera o governo ruim ou péssimo, superando os 29% que aprovam a gestão. Entre as regiões, a pior avaliação foi registrada no Nordeste. Leia mais

A busca pelo passado em meio ao que restou do Museu Nacional

Há um ano, incêndio destruiu cerca da metade do acervo do museu. Apesar das perdas, clima entre pesquisadores da instituição é de otimismo, e buscas por restos de coleções do antigo palácio continuam. Leia mais

MEC corta mais 5,6 mil bolsas da Capes

Total de bolsas de estudo cortadas pela fundação em 2019 passa de 11 mil. Ministério também vai reduzir orçamento da Capes pela metade em 2020. Leia mais

Lei sobre armas pode liberar caça de animais silvestres, dizem ambientalistas

Entidades denunciam manobra em texto que flexibiliza posse e porte de armas. Trechos inseridos de última hora poderiam abrir caminho para caça de animais nativos e atribuir fiscalização ao Exército, em vez do Ibama. Leia mais

"Papa Francisco é uma das vozes mais lúcidas da atualidade", diz Fernando Meirelles

Em entrevista, cineasta fala sobre seu novo filme, "Os Dois Papas". Durante a produção do longa, ele descobriu em Bento 16 um intelectual de personalidade complexa, e em Francisco, uma voz crucial para a humanidade. Leia mais

O professor de natação mais velho da Alemanha

Aos 102 anos, Leopold Kuchwalek ensina crianças a nadar em Berlim e faz sucesso entre os alunos. A natação é a grande paixão do berlinense, que enfrentou duas guerras mundiais e cuja trajetória serve de inspiração. Leia mais

Quem vota na AfD e por quê

Populistas de direita pavimentam sua ascensão com resultados expressivos nas eleições na Saxônia e Brandemburgo. Sucesso no Leste alemão deve ser agora explorado pelo partido – bem como as falhas de seus opositores. Leia mais

Johnson ameaça expulsar conservadores contrários a ele sobre o Brexit

Em semana decisiva para o processo de divórcio, primeiro-ministro britânico adverte que parlamentares de seu partido podem ser expulsos caso apoiem os esforços da oposição para impedir saída da UE sem acordo. Leia mais

Dez abreviaturas alemãs criativas Vokuhila Comecemos com um clássico dos anos 80: "Vokuhila" é a abreviatura de "Vorne kurz, hinten lang" (curto na frente, comprido atrás), pegando as duas primeiras letras de cada palavra na frase. Serve para designar tanto um corte de cabelo quanto de vestido. O termo consta inclusive no renomado dicionário alemão Duden.

Dez abreviaturas alemãs criativas Oliba "Oliba" é uma forma abreviada de "Oberlippenbart" (literalmente barba do lábio superior), ou bigode. Nos anos 90, era muito comum a combinação "Oliba-Vokuhila", como fazia Rudi Völler, na foto, então famoso jogador de futebol da Alemanha.

Dez abreviaturas alemãs criativas Schnipo Chega de dietas extravagantes? Então peça um prato de "Schnipo", ou seja "Schnitzel mit Pommes" (bife à milanesa com batatas fritas). Por que usar três palavras quando se pode encurtar? E quem não abdica da salada pede um "Schniposa" ("Schnitzel mit Pommes und Salat").

Dez abreviaturas alemãs criativas FdH Essa abreviatura refere-se a um princípio alimentar alemão chamado "Friss die Hälfte", que recomenda simplesmente comer apenas metade do que se ingeriria normalmente. Ele parece prático, pois não há proibições nem contagem de calorias. Basta reduzir a porção.

Dez abreviaturas alemãs criativas L.m.a.A. Muito antes de "Leck mich am Arsch" (Lambe-me o c...) ser um sucesso punk nos anos 80, a frase de Goethe, que também é conhecida como saudação suábia, foi imortalizada em sua obra "Götz von Berlichingen". Mozart, por sua vez, compôs o cânone "Leck mich im Arsch". A versão original só veio à luz em 1991, porque no século 18 o texto havia sido mudado para "Lasst uns froh sein!" (Vamos ser felizes!).

Dez abreviaturas alemãs criativas 2ZKB Para reduzir ao mínimo o número de caracteres em anúncios classificados, os alemães se tornaram realmente criativos ao descrever moradias. Ainda hoje são usadas abreviaturas como 2ZKB ("2 Zimmer mit Küche und Bad", ou dois cômodos com cozinha e banheiro). Existem mais de 100 abreviaturas relacionadas a imóveis.

Dez abreviaturas alemãs criativas FKK Pessoas que viajam à Alemanha pela primeira vez ficam impressionadas com a forma descontraída e tipicamente alemã de lidar com a nudez. "Freikörperkultur" (literalmente cultura do corpo livre), ou naturismo, tem longa tradição no país. O movimento tornou popular a prática de ficar nu na natureza – longe de qualquer conotação sexual. Praias de nudismo são indicadas com placas em que se lê "FKK".

Dez abreviaturas alemãs criativas AKK Essa é muito parecida com a abreviação anterior, mas não deve ser confundida com a pessoa a que se refere. Trata-se da sucessora de Angela Merkel à frente do partido União Democrata Cristã (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer. Até mesmo os alemães acham o nome um trava-língua, por isso a abreviatura foi rapidamente encontrada: AKK. Ela mesma usa as três letras em seu perfil no Twitter.

Dez abreviaturas alemãs criativas Waluliso "Wasser-Luft-Licht-Sonne" (água, ar, luz e sol) foi o pseudônimo de um ativista pela paz de Viena, cujo estilo excêntrico não passou despercebido por visitas de chefes de Estado e de governo, impressionando desde o príncipe Charles e a Lady Di até o ex-líder palestino Yasser Arafat. Dois anos após a sua morte, em 1996, foi criada a ponte Waluliso sobre o rio Danúbio, numa área de FKK em Viena.

Dez abreviaturas alemãs criativas JWD Pessoas que vivem afastadas dos grandes centros moram "jwd". A abreviatura refere-se a "janz weit draussen", que em dialeto berlinense quer dizer "bem longe", ou no meio do nada. Os alemães também costumam descrever "no meio do nada" com a palavra "Pampa". Autoria: Elizabeth Grenier (rw)



