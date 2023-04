As praias mais lindas da Europa

A maior ilha do Mediterrâneo atrai com cidades medievais e ruínas antigas. E é também um paraíso balnear. Quilômetros de praias arenosas, muitas vezes desertas, estendem-se ao longo da costa, emolduradas por falésias brancas, como aqui em Eraclea Minoa. Você pode entrar na água até o final do outono europeu.