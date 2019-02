As melhores frases de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, o estilista

Tudo começou com um casaco

A exposição intitulada "Karl Lagerfeld. Modemethode" (até 13 de setembro) quer, segundo o diretor da Bundeskunsthalle, Rein Wolfs, "colocar em primeiro plano a energia criativa, o trabalho de um grande designer que pensa de forma feminina no papel e nos materiais." A mostra se inicia com a entrada de Lagerfeld no mundo da moda: a réplica de um casaco com o qual ganhou um concurso em 1954.