As falsas promessas dos suplementos alimentares

Ginkgo, colágeno, cúrcuma e vários outros são um mercado de bilhões com muita promoção nas redes sociais. Mas eles raramente são regulamentados e controlados, e as promessas de benefícios geralmente são falsas.

Muitas pessoas tomam suplementos alimentares que prometem melhorar a pele e o cabelo, fortalecer o sistema imunológico ou melhorar o desempenho, entre inúmeros outros supostos benefícios. Magnésio, ferro, vitamina D, colágeno e muitos outros fazem parte de um mercado de bilhões.

A especialista em nutrição Angela Clausen, do centro de aconselhamento ao consumidor do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, lida há anos com esse tema. "O problema é que muitas pessoas veem os suplementos alimentares como uma espécie de medicamento natural e os usam de acordo com essa visão: para tratar ou mesmo curar doenças", diz. "Porém, suplementos alimentares apenas fornecem componentes essenciais que não estão em quantidade suficiente na dieta das pessoas."

Muitos suplementos alimentares são apenas dinheiro jogado fora. Entretanto, algumas substâncias, como vitamina D, iodo ou selênio, podem até mesmo ser prejudiciais se consumidas em excesso.

E justamente por não serem medicamentos, suplementos alimentares estão sujeitos a muito menos controle por autoridades de saúde. Em geral eles podem ser comercializados sem que tenham sido feitos testes de segurança, qualidade ou eficácia.

E por serem menos controlados, os suplementos alimentares nem sempre contêm os ingredientes indicados na embalagem ou podem não conter as quantidades indicadas nelas. Em alguns casos até contêm substâncias perigosas ou proibidas.

No vale-tudo das redes sociais, há ainda menos controle. Falsas promessas sobre as propriedades saudáveis dos suplementos alimentares são encontradas em toda parte.

A DW verificou as promessas associadas a três suplementos alimentares nas redes sociais.

Vídeo no TikTok promete melhorar funcionamento do cérebro com suplementos alimentares

Quatro suplementos para ficar "mais inteligente"

Alegação: Neste vídeo do TikTok , que foi visualizado cerca de 1,7 milhão de vezes, uma pessoa afirma: "Você não é burro, apenas não tem circulação suficiente no cérebro, o que o impede de se focar, de se concentrar, e o resultado é uma memória muito fraca."

Os quatro principais suplementos recomendados por ela para lidar com isso são ginkgo biloba, bacopa monnieri, L-teanina e L-treonato de magnésio.

Verificação de fatos da DW: Falso

Melhorar o desempenho cognitivo e a concentração com esses suplementos alimentares seria mesmo bom demais para ser verdade. A nutricionista Friederike Schmidt, da Universidade de Lübeck, analisou o vídeo para a DW.

"A TikToker fala sobre mecanismos metabólicos muito específicos, e ela passa mesmo a impressão inicial de ser muito competente", observa Schmidt. No entanto, a especialista ressalta que, em relação a muitos aspectos das substâncias mencionadas, "na verdade não se tem ideia do que elas fazem e se de fato ajudam".

Por exemplo, uma das alegações feitas no vídeo é que o extrato da planta bacopa monnieri aumenta o nível do neurotransmissor acetilcolina no cérebro, o que melhora a memória.

"Isso é muito do além", diz Schmidt. "Até hoje não houve nenhum estudo metodologicamente sólido, muito menos vários estudos, em que as pessoas receberam esse extrato de planta, tiveram mais acetilcolina em seus cérebros e, então, conseguiram se lembrar melhor das coisas."

Clausen observa que a citação de estudos de pouca ou nenhuma relevância é uma tática comum na propaganda de suplementos alimentares. "Os estudos apresentados geralmente são um desastre no que diz respeito ao produto abordado", diz.

De modo geral, as alegações da TikToker não são cientificamente sólidas. Não há provas de que suas "quatro principais recomendações de suplementos" melhorem o desempenho cognitivo da maneira que ela descreve.

Vídeo no TikTok que apregoa supostos benefícios da cúrcuma

"Cura milagrosa" com a cúrcuma

Alegação: De acordo com este vídeo em espanhol , que teve mais de 1,5 milhão de visualizações, a cúrcuma em pó dissolvida em água pode ajudar a combater o eczema. O vídeo também alega que ela desintoxica o corpo, previne a artrite e reduz o risco de câncer. Alegações semelhantes podem ser encontradas em outros vídeos.

Verificação de fatos da DW: Falso

Usada como tempero, a cúrcuma, ou açafrão-da-terra, há muito tempo é considerada boa para a digestão. Porém, de acordo com Clausen, todas essas alegações do vídeo são insustentáveis. "Não há estudos que as sustentem ", afirma.

Foram efetivamente feitas pesquisas sobre o ingrediente ativo da cúrcuma, a curcumina, mas não há estudos "padrão ouro" , ou seja, estudos realizados em seres humanos, nos quais nem os pesquisadores nem os participantes sabiam quem havia recebido o placebo e quem, o ingrediente ativo e que tenham sido corroborados por no mínimo um outro estudo realizado por um grupo de trabalho diferente.

Estudos mostraram apenas que um extrato específico de cúrcuma, numa dosagem específica, tem um efeito anti-inflamatório em testes de laboratório, em um tubo de ensaio. Mas esses efeitos só podem ser atribuídos a esse exato extrato, nessa exata dosagem, e não simplesmente à cúrcuma. O efeito em seres humanos pode ser completamente diferente do efeito num tubo de ensaio.

"Estamos muito longe de poder dizer que a cúrcuma definitivamente ajuda", diz Schmidt. A nutricionista explica que um problema específico da curcumina é que ela é muito reativa, o que significa que no laboratório ela interage com muitas outras substâncias – o que, presumivelmente, também é o motivo pelo qual se diz que ela é eficaz contra tantas doenças e problemas. Mas isso não significa que ela seja eficaz em pessoas.

Nenhuma das promessas publicitárias do colágeno foi aprovada para uso na UE

Colágeno "melhora pele, cabelo, unhas e articulações"

Alegação: Publicações nas redes sociais também atribuem muitos efeitos positivos ao colágeno. Este vídeo viral afirma que ele dá uma pele mais firme, unhas mais fortes e cabelos mais brilhantes e fortes, enquanto este clipe do TikTok afirma que ele também ajuda nas articulações.

Verificação de fatos da DW: Falso

O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo e é importante para os ossos, articulações, músculos e tendões. Os suplementos alimentares que contêm colágeno são, portanto, de origem animal, geralmente feitos de resíduos de matadouros.

Não está claro quão bem o corpo é capaz de processar o colágeno recebido de fontes externas. Até mesmo o suposto efeito mais conhecido do colágeno – o rejuvenescimento da pele – ainda necessita de mais pesquisas, de acordo com um metaestudo realizado em 2023.

"Nenhuma dessas promessas publicitárias foi aprovada para uso na UE, certamente não a que se refere à saúde das articulações", diz Clausen. Não há nenhuma evidência conclusiva de que o colágeno tenha esse efeito, acrescenta.

A organização dela até mesmo processou – e ganhou a causa – o fabricante do produto Glow25 Collagen Pulver em 2022 por usar o slogan "Ossos e articulações saudáveis". O fabricante reconheceu que essa e outras promessas não podiam ser cumpridas pelo produto. No entanto, muitas postagens online ainda fazem essas alegações.

Conclusão: consumidores estão sendo enganados

Com os suplementos alimentares, não é fácil separar a verdade da propaganda enganosa. De modo geral, as alegações feitas nas redes sociais são muitas vezes exageradas, sem base científica ou até mesmo proibidas.

"Em muitos casos, vemos que as pessoas estão apenas gastando dinheiro em coisas de que não precisam", diz Schmidt. "A ideia de que você pode fazer algo pela sua saúde usando apenas com alguns comprimidos ou pós é muito tentadora", diz.