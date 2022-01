Pela primeira vez, foram escolhidos dois termos como as piores palavras: a expressão "ditadura do coronavírus" difama as medidas restritivas impostas para conter o avanço da covid-19. Já "patrocínio de repatriação" descreve um esquema no qual países da União Europeia que se recusarem a receber refugiados devem organizar e financiar a deportação de requerentes de asilo que tiveram o pedido negado.