As consequências do excesso de informação

O fluxo de informação hoje é tão rápido quanto volumoso. Damos conta de processar tanto conteúdo? Não, mas ele é produzido cada vez em mais larga escala e em velocidade recorde para alimentar as diversas mídias. O que acontece com o nosso cérebro? Acaba sendo modificado para se adaptar ao turbilhão de estímulos que chegam por todos os lados. Você vai saber os detalhes no Futurando desta semana.

A realidade virtual também está entre os temas em destaque no programa. Vamos mostrar que a tecnologia já está sendo testada na preparação de médicos para cirurgias. Os especialistas conseguem simular o procedimento de uma forma que os riscos ficam menores. Bom para o paciente e para a equipe médica.

A mesma técnica pode ser aplicada, por que não, ao analisar uma cena de crime. Você vai ver que a polícia holandesa considera o uso de realidade virtual para descobrir culpados em casos, por exemplo, de assassinato. Muitas coisas podem passar despercebidas aos olhos dos detetives quando estão investigando uma situação real. No cenário virtual, quase nada escapa.

Futurando fala ainda de espaço. Se, ao que tudo indica, a Terra um dia ficar inabitável e tivermos que nos abrigar em Marte, uma coisa é certa: temos que ter o que comer por lá. Pelo que se sabe, o solo do planeta vermelho é árido e as condições climáticas não são as mais favoráveis ao cultivo de vegetais. Mas existem possibilidades de, ainda assim, garantir que haja comida para os primeiros colonizadores.

Aqui na Terra, por enquanto, uma das alternativas para garantir o abastecimento de comida no futuro é a agricultura urbana. Mas como dá para investir nisso se cada vez as cidades têm menos espaços verdes e mais construções? Uma possibilidade é plantar em ambientes fechados, com ajuda de lâmpadas de LED para garantir a colheita. Veja no programa!

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

