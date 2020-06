+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (05/06):

Mundo tem mais de 6,6 milhões de casos, mais de 391 mil mortes e 2,8 milhões de recuperados da covid-19

Brasil tem 614.941 casos confirmados, 34.021 mortes e 254.963 pacientes recuperados

Epidemia está controlada na França, anuncia conselho

As atualizações estão no horário de Brasília - pressione Ctrl + F5 para atualizar:

04:59 - Epidemia está controlada na França, anuncia conselho

O presidente do Conselho Científico da França, Jean-François Delfraissy, declarou nesta sexta-feira que a epidemia de covid-19 está controlada no país.

"O vírus continua a circular, em particular em certas regiões, mas circula em velocidade reduzida", disse Delfraissy à radio France Inter. "Se antes tínhamos dezenas de milhares de casos, cerca de 80 mil novos casos por dia no início de março, antes do confinamento, agora temos cerca de mil casos aproximadamente", estimou.

Mas cientistas franceses alertaram para os perigos de uma segunda onda do novo coronavírus no país. O risco é "extremamente elevado", disseram, argumentando que o número de pessoas suscetíveis ao contágio permanece alto, com baixa percentagem de imunizados.

Os autores do estudo, elaborado por investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrícola e Ambiental (INRAE) e publicado na revista Frontiers in medicine, aconselham prudência no desconfinamento e sublinham a importância de manter a distância social e as medidas de higiene.

00:00 - Brasil ultrapassa Itália e é terceiro país com mais mortes por covid-19

Exatos cem dias após o primeiro caso registrado, o Brasil ultrapassou nesta quinta-feira (04/06) a Itália e tornou-se o terceiro país com mais mortes pela covid-19, após atingir um novo recorde diário de 1.473 óbitos nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

No total, o Brasil contabiliza 34.021 mortes e 614.941 casos confirmados, entre os quais 254.963 já recuperados e 325.957 ainda sob acompanhamento médico.

Tendo em conta os dados desta quinta-feira, a covid-19 já mata mais de um brasileiro por minuto. Especialistas da área de saúde afirmam, porém, que os números reais devem ser bem maiores devido à falta de testes.

Do total de infectados, 30.925 foram registados nas últimas 24 horas, comunicou na noite de quinta-feira o Ministério da Saúde, com três horas de atraso em relação ao horário normal de divulgação.

Em relação ao número de mortes, o Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos (108.211) e do Reino Unido (39.987). O país ocupa a segunda posição mundial no número de casos diagnosticados, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Leia a notícia completa

Resumo desta quinta-feira (04/06):

Nível de disseminação do coronavírus na Alemanha permanece baixo

Governo alemão anuncia pacote de estímulo de 130 bilhões de euros

BCE amplia programa de emergência pós-pandemia

Autores pedem retratação de estudo sobre cloroquina

Continente americano ultrapassa marca de 3 milhões de casos

