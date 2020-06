+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (02/06):

Mundo tem mais de 6,2 milhões de casos, mais de 375 mil mortes e 2,7 milhões de recuperados da covid-19

Brasil tem maior número de casos depois dos EUA, 526.447, com 29.937 mortes e 211.080 pacientes recuperados

06:10 - Nova Zelândia poderá remover restrições antes do previsto

Após um lockdown de quase sete semanas, a Nova Zelândia não registra novos casos de covid-19 há dez dias. Segundo a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, as restrições impostas para conter a disseminação do coronavírus poderão ser removidas já na próxima semana, após uma análise da situação prevista para 8 de junho.

A análise estava inicialmente planejada para 22 de junho, mas líderes partidários estão sob pressão crescente da população para afrouxar as medidas. "Estamos superando nossas expectativas em termos do nosso progresso, o que é algo fantástico", disse Ardern.

01:30 - Brasil se aproxima de 30 mil mortes por covid-19

O Brasil registrou 623 mortes em decorrência da covid-19, a doença causada pelo no coronavírus, nas últimas 24 horas, totalizando 29.937 óbitos confirmados no país, divulgou o Ministério da Saúde.

O aumento no número de casos foi de 12.427, chegando a 526.447. O país é o segundo país com mais infecções confirmadas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 1,8 milhão de casos confirmados. Em número de mortes, o Brasil está em quarto lugar no mundo, atrás dos EUA, do Reino Unido e da Itália.

Os números de casos e óbitos confirmados nas últimas 24 horas ficou abaixo da média da última semana, de 20 mil infecções e mil mortes por dia. Segundo o Ministério da Saúde, a redução é esperada aos domingos e segundas-feiras, pois menos profissionais trabalham nos fins de semana em laboratórios que realizam testes de covid-19.

