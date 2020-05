+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (27/05):

Mundo tem mais de 5,6 milhões de casos e mais de 350 mil mortes;

Brasil tem 391.222 casos, 24.512 mortes e 158.593 pacientes recuperados, segundo Ministério da Saúde

França proíbe uso de hidroxicloroquina para tratar covid-19

07:00 - Peru tem novo recorde diário de casos

O Peru bateu um recorde nesta terça-feira (26/05), quando foram reportados 5.772 novos casos de coronavírus em um único dia, elevando o total para 129.751. O país é o segundo com maior índice da doença na América Latina, atrás apenas do Brasil. O número de mortes chegou a 3.788, com 159 óbitos em 24h.

Apesar do grande número de casos, a taxa de mortalidade no Peru permanece em 2,9%, com a maioria dos óbitos notificados em Lima (1.359). Em seguida, vem as regiões de Lambayeque (571), Piura (441) e Loreto (288).

06:40 - França proíbe uso de hidroxicloroquina para tratar covid-19

A França proibiu oficialmente nesta quarta-feira (27/05) o uso de hidroxicloroquina para tratar casos de covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A nova regra, publicada no diário oficial do país, passou a valer depois de parecer desfavorável do Conselho Superior de Saúde Pública sobre o uso da medicação.

"Seja em consultas ou em hospitais, essa molécula não deve ser prescrita para pacientes com covid-19", disse o Ministério da Saúde da França.

Desde o final de março, a hidroxicloroquina, droga derivada cloroquina, podia ser prescrita em hospitais franceses para pacientes com quadros graves de covid-19, por decisão coletiva dos médicos. A França é o sétimo país do mundo com mais casos da doença (182.847) e registra 28.533 mortes.

Resumo dos principais acontecimentos desta terça-feira (26/05):

EUA antecipam veto a entrada de estrangeiros que passaram pelo Brasil

Alemanha planeja suspender alerta de viagem a países europeus em 15 de junho

Índia registra recorde de casos pelo sétimo dia consecutivo.

Alemanha estende medidas de distanciamento social até 29 de junho

