+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste domingo (24/05):

Mundo tem mais de 5,3 milhões de casos e 342 mil mortes; 2,1 milhões se recuperaram

Brasil tem 347.398 casos e 22.013 mortes, segundo Ministério da Saúde

EUA têm 1.127 mortes por coronavírus em 24 horas

New York Times dedica primeira página inteira às vítimas da covid-19 nos EUA

Com 153 mortes em 24 horas, Rússia bate recorde diário de vítimas

Argentina estende quarentena até 7 de junho

As atualizações estão no horário de Brasília (pressione Ctrl+F5 para atualizar):

10:00 – Com 153 mortes em 24 horas, Rússia bate recorde diário de vítimas

A Rússia registrou recorde de mortes diárias por coronavírus neste domingo, com 153 óbitos nas últimas 24 horas. Autoridades do país afirmam que o total de vítimas chega a 3.541. Além disso, quase 8,6 mil novos casos foram registrados, elevando a soma de infecções para 344.481, o terceiro maior número do mundo, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

08:50 – New York Times dedica primeira página inteira às vítimas da covid-19 nos EUA

O jornal americano The New York Times dedicou a primeira página da edição deste domingo a uma longa lista de nomes de pessoas que morreram por covid-19 nos Estados Unidos.

Os nomes e descrições foram selecionados em obituários de todo o país e preenchem seis colunas da capa, com a seguinte manchete: "Mortes nos EUA perto de 100 mil, uma perda incalculável." Abaixo, a mensagem: "Eles não eram simplesmente nomes em uma lista. Eles eram nós."

A lista substitui os habituais artigos, fotos e gráficos na primeira página das edições de domingo do jornal. O país já soma mais de 97 mil mortes, sendo o primeiro do mundo com mais óbitos.

Entre as vítimas citadas pelo New York Times, estão Joe Diffie, de 62 anos, de Nashville, "estrela da música country distinguida por um Grammy", e Lila A. Fenwick, de 87 anos, de Nova York, a "primeira mulher negra a formar-se na Harvard Law School". Também constam Myles Coker, de 69 anos, de Nova York, que foi "libertado após ser condenado à prisão perpétua".

A passagem esperada da marca de 100 mil mortes por covid-19 surge no contexto de debates sobre o confinamento, quando vários estados se comprometem a facilitar suas medidas restritivas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, candidato à reeleição em novembro e preocupado com a recuperação econômica, está pedindo aos governadores democratas que "libertem" seus estados, em contradição às recomendações de especialistas e autoridades sanitárias.

08:00 – Argentina estende quarentena até 7 de junho

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, estendeu até 7 de junho a quarentena imposta em seu território e endureceu algumas medidas de contenção em Buenos Aires e na região metropolitana da capital, após um aumento no número de casos recentemente.

"Isso iria acontecer e está acontecendo, o que não podemos fazer é perder a calma", disse Fernández em entrevista coletiva no sábado. A quarentena, que deveria terminar neste domingo, foi implementada inicialmente em 20 de março.

A atividade comercial em algumas das áreas mais densamente povoadas de Buenos Aires e o acesso ao transporte público serão suspensos novamente, depois que algumas empresas já haviam sido autorizadas a reabrir para negócios.

A Argentina ainda proíbe vôos comerciais até 1º de setembro, uma das medidas de viagem mais rigorosas do mundo durante a crise do coronavírus.

Enquanto isso, o país registrou 704 novas infecções em 24 horas, um dos maiores aumentos em um dia desde o início da epidemia na nação sul-americana. A Argentina já soma 11.353 casos, a maioria em Buenos Aires, onde bairros de baixa renda foram particularmente atingidos, segundo dados do governo. Atualmente, o total de mortos é de 445.

07:20 – EUA têm 1.127 mortes por coronavírus em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 1.127 mortes por coronavírus em 24 horas, elevando o total de vítimas para 97.048, segundo informou a Universidade Johns Hopkins. O número de casos confirmados chega agora a mais de 1,62 milhão. O país é o primeiro do mundo em números absolutos de mortes e infecções.

Resumo dos principais acontecimentos de sábado (23/05):

Mundo tem mais de 2 milhões de recuperados

Casos no Brasil passam de 330 mil

Pela primeira vez, China não registra novos casos de coronavírus

Mais de 40 pessoas são infectadas com coronavírus em culto na Alemanha

Espanha abrirá fronteiras para turistas estrangeiros em julho

Convocados pela extrema direita, milhares de espanhóis protestam contra isolamento

Casos de covid-19 na França desaceleram

Infecções passam de 100 mil na África

_____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter