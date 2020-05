+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste sábado (23/05):

Mundo tem mais de 5,2 milhões de casos e 338 mil mortes; 2 milhões se recuperaram

Brasil tem 330.890 casos e 21.048 mortes

Pela primeira vez, China não registra novos casos de coronavírus

Convocados pela extrema direita, milhares de espanhóis protestam contra isolamento

Rússia tem 9,4 mil casos em 24 horas e volta a superar o Brasil

Casos passam de 100 mil na África

As atualizações estão no horário de Brasília (pressione Ctrl+F5 para atualizar):

12:20 – Casos passam de 100 mil na África

A África já soma mais de 100 mil infecções do novo coronavírus, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) africano. Mais de 3.100 pessoas morreram em decorrência da covid-19 no continente, enquanto a doença se alastra por vários países.

O diretor do CDC, John Nkengasong, alertou, contudo, que o número de novos casos nesta semana foi semelhante ao da semana passada, e disse esperar que a tendência continue assim, em vez de um rápido aumento nas infecções como foi visto em outros países.

Medidas antecipadas de quarentena e isolamento social em muitos dos 54 países africanos podem ter impedido a doença de se alastrar ainda mais, mas Nkengasong observa que "isso não significa que a África tenha sido poupada".

11:00 – Convocados pela extrema direita, milhares de espanhóis protestam contra isolamento

O partido de extrema direita espanhol Vox convocou milhares de apoiadores em várias cidades neste sábado para protestos contra a resposta do governo de Pedro Sánchez à epidemia de coronavírus e a favor da liberdade de movimentação.

Em Madri, o partido pediu que os manifestantes fossem até o centro da capital em seus carros e motos, para contornar a proibição de reuniões sociais, vigente sob o estado de emergência de dois meses no país. "Deixe seu desejo ser ouvido a favor da renúncia do governo", disse Santiago Abascal, líder do Vox, em um ônibus conversível que conduzia uma fila de carros em Madri.

A maioria dos carros estava enfeitada com bandeiras da Espanha, mas também havia pequenos grupos de pessoas que participavam a pé, com algumas não respeitando as regras de distanciamento social de dois metros.

Em Barcelona, cerca de 500 veículos participaram da carreata pelo centro da capital catalã, com alguns deles entoando canções militares e o hino da Espanha. Outros protestos foram realizados em cidades como Sevilha, Valência e em outras capitais de províncias.

Depois de o país ter sido duramente atingido pela epidemia de coronavírus, somando quase 235 mil casos e 28 mil mortes, o governo da Espanha está aliviando suas medidas de contenção, umas das mais rígidas do mundo, em quatro estágios, dependendo da gravidade da crise em cada região.

10:00 – Pela primeira vez, China não registra novos casos de coronavírus

A China não registrou novos casos de coronavírus pela primeira vez desde que a Comissão Nacional de Saúde do país começou a divulgar os dados. Na sexta-feira, o premiê Li Keqiang afirmara que o país "realizou grandes conquistas estratégicas em sua resposta à covid-19".

O número de casos na China atingiu seu pico em meados de fevereiro, mas diminuiu rapidamente, segundo dados oficiais, enquanto o país parecia ter controlado o contágio. A nação asiática soma hoje um total de 4.634 mortes e pouco mais de 82 mil infecções.

Contudo, a confiabilidade dos números oficiais da China tem sido questionada, principalmente pelos Estados Unidos. Pequim nega as acusações de encobrimento, insistindo que foi transparente no compartilhamento de informações com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O vírus, que surgiu pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado, se espalhou pelo mundo todo, matando mais de 338 mil pessoas.

Leia a notícia completa

09:20 – Alemanha tem 638 casos e 42 mortes em 24 horas

A Alemanha registrou 638 casos de covid-19 e 42 mortes relacionadas à doença na sexta-feira, informou o Instituto Robert Koch neste sábado. O país soma agora 177.850 infecções e 8.216 mortes, segundo dados oficiais. Confira a evolução dos números alemães nos dez últimos dias:

Quinta-feira, 21 de maio: 460 casos; 27 mortes

Quarta-feira, 20 de maio: 797 casos; 83 mortes

Terça-feira, 19 de maio: 513 casos; 72 mortes

Segunda-feira, 18 de maio: 342 casos; 21 mortes

Domingo, 17 de maio: 583 casos, 33 mortes

Sábado, 16 de maio: 620 casos; 57 mortes

Sexta-feira, 15 de maio: 913 casos; 101 mortes

Quinta-feira, 14 de maio: 933 casos; 89 mortes

Quarta-feira, 13 de maio: 798 casos; 101 mortes

Terça-feira, 12 de maio: 933 casos; 116 mortes

08:40 – Rússia tem 9,4 mil casos em 24 horas e volta a superar o Brasil

A Rússia registrou 9.434 casos de coronavírus em 24 horas, elevando seu total de infecções para 335.882. Com o novo dado, o país voltou a superar o Brasil (330.890) em número de casos confirmados e retomou o segundo lugar no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Moscou também informou o registro de 139 mortes nas últimas 24 horas, após um recorde de 150 óbitos no dia anterior. O total de vítimas no país soma agora 3.388.

Autoridades alertaram que a taxa de mortalidade na Rússia deve aumentar ainda neste mês. O ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, disse na sexta-feira que cerca de 109 mil pessoas estão hospitalizadas atualmente – um aumento de 39 mil pessoas desde 6 de maio –, sendo que cerca de 2,5 mil delas estão em unidades de tratamento intensivo.

Resumo dos principais acontecimentos de sexta-feira (22/05):

Brasil tem 1.001 mortes em 24 horas e se torna o segundo país com mais casos de covid-19 no mundo

Novo estudo indica riscos da cloroquina no tratamento contra covid-19

Governo exonera secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde

América do Sul é o novo epicentro da pandemia, diz OMS

Pela primeira vez desde 1990, China não estabelece meta de crescimento econômico

Índia bate recorde de novas infecções em 24 horas

Reino Unido vai impor quarentena de 14 dias a quem chegar do exterior

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter