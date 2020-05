+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quinta-feira (14/05):

Mundo tem mais de 4,3 milhões de casos confirmados, 297 mil mortes e 1,5 milhão de recuperados

Brasil registra 188.974 infecções, 13.149 óbitos e 78.424 recuperados

Alemanha volta a registrar quase mil novos casos num dia

Trump rebate advertências e defende reabertura de escolas

05:14 – Alemanha volta a registrar quase mil novos casos num dia

Segundo o Instituto Roberto Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha, o número de casos de covid-19 confirmados no país aumentou em 933 nas últimas 24 horas e saltou para um total de 172.239 nesta quinta-feira. Foram registras 89 novas mortes em decorrência da doença, totalizando 7.723.

Confira a evolução dos números nos últimos dias na Alemanha:

Quarta-feira, 13 de maio: 798 novos casos; 101 mortes

Terça-feira , 12 de maio: 933 novos casos; 116 mortes

Segunda-feira, 11 de maio: 357 novos casos; 22 mortes

Domingo, 10 de maio: 667 novos casos; 13 mortes

Sábado, 09 de maio: 1.251 novos casos; 147 mortes

Os dados divulgados num determinado dia, referem-se aos casos e óbitos ocorridos no dia anterior. Além disso, a contabilização de casos nos finais de semana é mais lenta – por vezes, alguns dados são computados somente no início da semana.

05:06 – Alemanha decide sobre bônus a funcionários da saúde

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, pediu a todos os estados alemães que apoiem o pagamento de bônus para funcionários de saúde que atuam na assistência de enfermagem ou em lares de idosos.

Em uma entrevista à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Spahn disse que os profissionais merecem "reconhecimento financeiro" por seu trabalho duro durante as "condições difíceis" nos cuidados hospitalares e ambulatoriais provocados pela pandemia do novo coronavírus.

O plano de bônus será decidido pelo Bundestag (Parlamento alemão) nesta quinta-feira. Caso aprovado, proporcionaria aos profissionais de saúde um bônus de até mil euros pagos pelo seguro de assistência de enfermagem. As companhias de seguros seriam então reembolsadas pelo governo.

04:57 – Instituto alemão espera aprovação de vacina contra covid-19 até início de 2021

O presidente do Instituto Paul-Ehrlich, o órgão oficial de regulamentação médica da Alemanha, disse estar confiante de que pelo menos três possíveis vacinas contra o coronavírus serão testadas na Alemanha antes do final do ano.

"Se todos esses ensaios clínicos forem positivos, falaremos sobre como iniciar a aprovação até o final deste ano ou início do próximo ano", disse Klaus Cichutek ao jornal alemão Mannheimer Morgen. Ele afirmou estar confiante de que uma vacina acabará por ser desenvolvida.

Até a criação de uma vacina eficaz, Cichutek disse que é necessário desenvolver terapias para tratar a covid-19, como o tratamento com anticorpos usando plasma sanguíneo de pacientes recuperados.

04:46 – Vírus pode se espalhar por meio da fala, diz estudo

Pequenas gotas de saliva expelidas ao falar alto podem permanecer no ar num ambiente fechado por mais de 10 minutos, segundo um estudo divulgado na quarta-feira (13/05) e que destaca o papel importante das gotículas de saliva na disseminação do novo coronavírus.

Cientistas do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos EUA realizaram um estudo em que uma pessoa repete em voz alta a frase "mantenha-se saudável" dentro de uma caixa por 25 segundos.

Um laser projetado na caixa iluminou milhares de minúsculas gotículas de saliva, que poderiam carregar partículas de vírus. As gotículas ficaram no ar por 12 minutos, segundo dados do estudo.

Os pesquisadores estimam que cada minuto de fala em voz alta de uma pessoa infectada pode gerar mil gotículas contendo vírus que permanecem no ar por cerca de oito minutos ou mais num ambiente fechado.

04:26 – Trump rebate advertências de especialista e defende reabertura de escolas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou considerar "inaceitáveis" as advertências feitas pelo pelo especialista em doenças infecciosas e membro da força-tarefa do coronavírus no país, Anthony Fauci, em relação à reabertura da sociedade – especialmente quando se trata de escolas.

"Estamos abrindo nosso país, as pessoas querem que ele abra, as escolas serão abertas", disse Trump.

Fauci havia dito ao Senado dos EUA que cidades e estados poderiam sofrer mais mortes e danos econômicos caso as ordens de confinamento fossem suspensas sem a capacidade adequada de reação a novos surtos. "Minha preocupação é que começaremos a ver pequenos picos que podem se transformar em surtos", disse Fauci.

Há um crescente atrito entre Trump e especialistas em doenças dos EUA que têm alertado que o abrandamento do distanciamento social e a reabertura de empresas sem que haja a capacidade de rastrear novos casos de covid-19 levarão a uma maior calamidade nos próximos meses.

Trump estabeleceu como prioridade a retomada da economia dos EUA, que atualmente está sobrecarregada com um desemprego recorde. Trump afirmou estar otimista de que haverá uma retomada do crescimento econômico. "Acho que teremos um fenomenal próximo ano."

Enquanto isso, o candidato presidencial democrata Joe Biden zombou de Trump e saiu em defesa a Fauci numa mensagem no Twitter: "Eu confiaria no cara que é um dos principais especialistas em saúde pública do nosso país, e não naquele que pensou em injetar desinfetante no corpo e olhou diretamente para um eclipse solar."

Os Estados Unidos lideram a lista de casos confirmados e mortes por covid-19 no mundo, com mais de 1,3 milhão de infecções e mais de 84 mil óbitos.

Resumo dos principais acontecimentos de quarta-feira (13/05):

Coronavírus pode nunca ser erradicado, alerta OMS

Exames entregues por Bolsonaro deram negativo para o coronavírus

Alemanha anuncia afrouxamento de controles de fronteira

Pandemia já atinge todos os países da África

Rússia tem mais de 10 mil casos de covid-19 em um dia

