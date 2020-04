+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (28/04):

Mais de 3 milhões de casos confirmados em todo o mundo, mais de 211 mil mortes e 896 mil recuperados

Brasil tem 66.501 casos confirmados e 4.543 mortes, segundo o Ministério da Saúde

Taxa de reprodução volta a subir na Alemanha

Áustria anuncia plano para fim gradual do isolamento

07:00 – Reabertura de praia na Austrália reúne centenas de surfistas

Centenas de surfistas lotaram nesta terça-feira a famosa praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, após o início da flexibilização das medidas de isolamento adotadas no país para conter o avanço da pandemia de covid-19.

Com pranchas debaixo dos braços, dezenas de surfistas se lançaram ao mar antes mesmo da reabertura oficial da praia às 7h (horário local), cinco semanas após o fechamento pelas autoridades.

A praia foi reaberta somente para o surfe e para o banho de mar. Ainda é proibido no país sentar na areia para tomar de banho. As placas "surf and go" pedem que os visitantes não se demorem após o término da atividade aquática.

A reabertura de Bondi e das praias vizinhas ocorre num momento em que vários estados australianos começam a flexibilizar lentamente as restrições impostas no país.

Praias ficaram cinco semanas fechadas na Austrália

06:30 – Pandemia pode causar falência de 50 mil lojas na Alemanha

A Associação Alemã de Comércio estima que a crise gerada pela pandemia de covid-19 pode levar à falência cerca de 50 mil lojas na Alemanha. Durante as quatro semanas de fechamento do comércio, estima-se que o setor perdeu cerca de 30 bilhões de euros de faturamento. Apesar da reabertura das lojas com até 800 metros quadrados, a associação afirma que as medidas de distanciamento social, que estabelecem um número máximo de clientes dentro dos estabelecimentos, também devem reduzir o volume de vendas.

05:45 – Áustria anuncia reabertura de restaurantes e permissão de pequenas reuniões

O governo da Áustria apresentou nesta terça-feira (28/04) o plano para o fim gradual das medidas de isolamento impostas desde meados de março no país. De acordo com o ministro da Saúde, Rudolf Anschober, a partir de 1º de maio, serão permitidas reuniões de até dez pessoas. A distância mínima de um metro deve ser seguida nestes casos. Há uma exceção para funerais, que poderão reunir até 30 pessoas.

Lojas também poderão admitir um cliente a cada dez metros quadrados. A partir de 15 de maio, restaurantes estão autorizados a abrir das 18h às 23h, com o máximo de quatro clientes adultos por mesa, mais crianças. Os clientes não precisarão usar máscaras, mas os atendentes, sim. Hotéis poderão reabrir a partir de 29 de maio, assim como as piscinas públicas.

Inicialmente, as regras são válidas até o final de junho.

5:00 – Taxa de reprodução volta a subir na Alemanha

A taxa básica de contágio do novo coronavírus voltou a subir na Alemanha, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI). A taxa que indica em média para quantas pessoas um infectado transmite o vírus chegou a 0,7 nos últimos dias, mas agora subiu para 1,0. O RKI alertou que a covid-19 tem potencial para voltar a se espalhar exponencialmente se esse índice estiver acima de 1,0.

O presidente do RKI, Lothar Wieler, pediu que as medidas de distanciamento social sejam cumpridas e que a população evite sair de casa sem necessidade. "Nós não queremos que o número de casos volte a aumentar", destacou. Ele ressaltou que a Alemanha teve sucesso até agora no controle do avanço do contágio da covid-19 e que esse sucesso deve ser mantido.

A Alemanha registrou nas últimas 24 horas 1.144 casos da covid-19, com o total chegando a 156.337. Mais 163 mortes em decorrência do novo coronavírus foram confirmadas, elevando o total de óbitos para 5.913.

04:00 – Argentina ultrapassa marca de 4 mil casos de coronavírus

A Argentina confirmou 111 novos casos de coronavírus, chegando a 4.003 notificações desde o começo da pandemia, e registrou ao total 197 mortes, segundo o Ministério da Saúde argentino.

Do total de 4.003 casos, 22,6% são importados, 43,1% tiveram contato com pessoas previamente infectadas, 22,4% pertencem à circulação comunitária e 11,9% estão sob investigação epidemiológica.

A Argentina iniciou nesta segunda-feira uma nova etapa em seu confinamento, que durará até 10 de maio e começa com uma polêmica sobre a recusa de Buenos Aires e outros grandes distritos em permitir passeios recreativos de uma hora, que o governo nacional havia anunciado como novidade para o período.

O isolamento social preventivo e obrigatório, em vigor no país vizinho desde 20 de março para evitar a propagação do coronavírus e que já foi prorrogado três vezes, permitirá nesta terceira fase, sob diversas condições, a retomada de atividades com critério de segmentação geográfica, ou seja, em locais de baixa população onde há poucos ou nenhum caso de covid-19 ou onde a transmissão foi controlada.

00:00 – Justiça garante ao jornal Estado de S.Paulo acesso a exames de Bolsonaro

A juíza federal Ana Lúcia Petri Betto determinou nesta segunda-feira que a União forneça os laudos de todos os testes de covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para o jornal O Estado de S.Paulo.

Após uma viagem para os Estados Unidos, diversos integrantes da comitiva do presidente contraíram o novo coronavírus. Bolsonaro chegou a fazer ao menos dois exames e afirmou que eles deram negativo, porém, se recusou a apresentar os resultados, além de não ter ficado em quarentena.

Segundo a juíza, a União tem 48 horas para apresentar os exames. A Advocacia-Geral da União é contra a divulgação dos resultados do teste e alega que isso feriria direitos individuais de privacidade do presidente.

Resumo dos principais acontecimentos de segunda-feira (27/04):

Alemanha projeta maiorqueda na economia desde 1949

No Brasil, procura por hidroxicloroquina quase triplica

quase triplica Bachelet alerta contra violaçõesaos direitos humanos durante pandemia

Rússia ultrapassa a China em número de infectados

Governo da Nova Zelândia diz que venceu a "batalha" para controlar coronavírus

Argentina prorroga proibição de voos comerciais até 1º de setembro

Número de novos casos na Itália é o mais baixodesde 10 de março

