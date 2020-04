++ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus ++

A evolução da pandemia de coronavírus

Oktoberfest de Munique é cancelada

O maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest de Munique, foi cancelado em razão da pandemia. Cerca de um terço dos visitantes da festa costuma vir do exterior, o que propiciaria ainda mais a disseminação do vírus. Caso isso ocorresse, a reputação de Munique e da Baviera ficaria prejudicada por muito tempo, enfatizou o governador do estado alemão, Markus Söder. (21/04)