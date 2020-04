+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda-feira (20/04):

Mundo tem mais de 2,4 milhões de casos confirmados, mais de 165 mil mortes e 628 mil pacientes recuperados, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins

Brasil registra 38.654 casos e 2.462 óbitos, segundo Ministério da Saúde

Maioria dos brasileiros acredita que médicos, e não políticos devem decidir sobre o uso da cloroquina contra covid-19

Alemanha começa a reabrir comércio e escolas

Merkel alerta para risco de recaída

07:25 – Índia tem recorde diário de novos casos

A Índia registrou seu maior aumento diário de infecções do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (20/04), foram registrados 1.533 novos casos – o número total de infectados saltou para mais de 17 mil no país. O aumento ocorreu num momento em que o governo começou a atenuar o rígido isolamento nacional que foi imposto em 24 de março.

Ao menos 550 pessoas morreram de covid-19 na Índia, e alguns especialistas sugeriram que o número de infecções no segundo país mais populoso do mundo deve atingir seu pico somente em junho.

07:00 – Mais de 200 mil casos na Espanha

Mais de 200 mil pessoas foram infectadas com o novo coronavírus na Espanha, segundo comunicado do Ministério da Saúde do país. Somente os Estados Unidos têm mais casos confirmados.

O ministério espanhol afirmou nesta segunda-feira (20/04) que a contagem de pessoas infectadas no país subiu para 200.210, ante 195.944 no dia anterior. O número de mortes subiu de 20.453 para 20.852 no mesmo período – no sábado morreram 410 pessoas de covid-19, enquanto no domingo foram registradas 399 mortes, um sinal de declínio na taxa de mortalidade.

Também nesta segunda-feira, o Banco Central da Espanha comunicou que a economia espanhola deve contrair entre 6,6% e 13,6% em 2020, como resultado da pandemia do coronavírus. Segundo o comunicado do Banco Central espanhol, a contração estimada seria "sem precedentes na história recente", mesmo que seu escopo estivesse sujeito a "uma enorme incerteza", dependendo da duração da quarentena, que começou em 14 de março.

06:50 – Merkel alerta para risco de recaída

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, criticou discussões sobre amplos afrouxamentos das restrições impostas para combater a pandemia de covid-19, segundo informações da agência de notícias alemã dpa e da revista Der Spiegel.

Numa teleconferência com a presidência de seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), Merkel teria deixado claro como está insatisfeita com o fato de em alguns estados do país a mensagem sobre um afrouxamento cauteloso ter desencadeado "orgias de discussões sobre abertura", o que aumentaria o risco de uma recaída.

Segundo a dpa, a chanceler federal tem grandes preocupações de que as infecções pelo novo coronavírus voltem a aumentar no país pelo fato de poucas pessoas adotarem restrições de contato. A discussão sobre afrouxamentos não é útil, teria dito.

Na semana passada, o governo federal e os estados chegaram a um acordo sobre um prolongamento do distanciamento social até ao menos 3 de maio e uma reabertura gradual da economia, a partir desta segunda.

Segundo o Instituto Robert Koch, responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha, o país tem mais de 141 mil casos de covid-19 confirmados, 4.404 mortes e mais de 91 mil recuperados da doença.

Merkel criticou o que chamou de "orgias de discussões sobre abertura"

06:10 – Baviera impõe uso de máscaras no comércio e no transporte público

Após a Saxônia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a Baviera é o terceiro estado alemão a anunciar o uso obrigatório de máscaras de proteção em todos os estabelecimentos comerciais e no transporte público. A partir da próxima semana, deverão ser usadas máscaras ou lenços que cubram o nariz e a boca. Além dos três estados, algumas cidades alemãs também adotaram a regra.

05:30 – Alemanha começa a reabrir comércio e escolas

A partir desta segunda-feira, lojas com até 800 metros quadrados podem reabrir suas portas na Alemanha, segundo decisão do governo federal em conjunto com os governos estaduais. Lojas de carros, bicicletas e livrarias também têm permissão para voltar a funcionar, independentemente de seu tamanho. E em algumas regiões da Alemanha, zoológicos voltarão a receber público. Regras de distanciamento social deverão ser aplicadas nos estabelecimentos.

Em alguns estados do país, as regras entrarão em vigor em outras datas: em Berlim e Brandemburgo, o comércio poderá reabrir somente na quarta-feira, e na Turíngia, na sexta-feira. Há ainda outras diferenças entre os estados. Na Baviera, por exemplo, lojas de jardinagem e construção podem voltar a funcionar nesta segunda, enquanto lojas pequenas, de carros, de bicicletas e livrarias só poderão reabrir as portas daqui uma semana. Críticos falam numa colcha de retalhos quanto às regras nos 16 estados alemães, e a Federação do Comércio Alemã alerta para distorções da concorrência.

A maioria das escolas do país permanece fechada, mas nos estados da Saxônia, de Berlim e Brandemburgo, alunos do último ano retornam às aulas nesta segunda-feira para provas e para se preparar para os exames finais. Nos outros estados, isso ocorrerá daqui alguns dias ou em maio. Universidades poderão voltar a realizar provas, e laboratórios, bibliotecas e arquivos terão permissão para reabrir sob regras rígidas.

Lojas com até 800 m² podem reabrir na Alemanha

04:50 –Datafolha: para 89% dos brasileiros, médicos devem decidir sobre cloroquina

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontou que a grande maioria da população brasileira considera que a decisão sobre o uso da cloroquina no tratamento contra a covid-19 deve ser tomada por especialistas da área médica, e não por políticos.

O resultado da pesquisa foi publicado no jornal Folha de S. Paulo neste domingo (19/04). Entre os entrevistados, 89% avaliam que os políticos devem deixar que médicos e especialistas na área decidam sobre o uso da cloroquina, enquanto 7% afirmaram achar melhor os políticos incentivarem o uso do controverso medicamento, e 4% não opinaram.

A cloroquina e a hidroxicloroquina têm sido testadas e usadas em pacientes infectados pelo novo coronavírus. No entanto, as pesquisas sobre a eficácia de ambos os medicamentos contra a covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, ainda são inconclusivas. Cloroquina e hidroxicloroquina são usadas para tratar lúpus, malária, artrite reumatoide e doenças inflamatórias.

Seguindo o discurso do presidente americano, Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo o uso de ambos os medicamentos no tratamento da covid-19, inclusive em estágios iniciais da doença.

Atualmente, o Ministério da Saúde indica que somente pacientes em estado grave e crítico de covid-19 sejam tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina.

A pesquisa do Datafolha foi realizada por telefone na última sexta-feira (17/04) e ouviu 1.606 pessoas em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de três pontos percentuais. O resultado apontou muito pouca variação entre os estratos do levantamento, como os de gênero, renda, idade, ocupação, escolaridade e localização do município.

Resumo dos principais acontecimentos de domingo (19/04):

China registra novos casos de contágio local

Maduro diz que covid-19 pode adiar eleições legislativas na Venezuela

Aumento no número de casos bate recorde na Rússia

Número de mortos na Europa passa dos 100 mil

Na Itália, números da doença mantêm tendência de queda

Bolsonaro reaparece em público e discursa em ato pró-intervenção militar

