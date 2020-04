+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste domingo (12/04):

Mundo tem mais de 1,78 milhão de casos confirmados e 109 mil mortes

EUA registram 1,9 mil mortes em 24 horas

Brasil tem 20.727 casos confirmados e 1.124 mortes, segundo o Ministério da Saúde

China não registra nenhuma morte em 24 horas

Mais recuperados do que infectados na Alemanha

09:00 – Mais recuperados do que infectados na Alemanha

De acordo com informações fornecidas pelo Instituto Robert Koch (RKI), é provável que o número de pessoas novamente saudáveis após uma infecção comprovada pelo patógeno Sars-CoV-2 seja, pela primeira vez desde o início do surto de coronavírus na Alemanha, maior que o número de pessoas atualmente infectadas.

Segundo o RKI, a agência de controle de doenças da Alemanha, até às 8h30 deste domingo (12/04), o país contabilizava 122.141 infecções, 2.730 mortos, 60.200 pessoas recuperadas e 59.211 contaminados.

Essas 60.200 pessoas que demonstraram ter contraído o coronavírus e estão agora totalmente saudáveis e recuperadas representam quase mil pessoas a mais do que o número atual de infecções ativas comprovadas. No caso da China, esse ponto marcou o momento em que a primeira onda da pandemia havia sido superada, apontou o Instituto Robert Koch.

A agência alemã de controle de doenças ressaltou, no entanto, que ainda não é possível dizer com certeza se esse desenvolvimento já pode ser visto como indício de uma inflexão no número de novos infectados a partir da Páscoa.

06:30 – China volta a não registrar mortes

Pequim anunciou neste domingo (12/04) que não foram registradas mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas. Isso acontece pela segunda vez desde que começaram a ser divulgadas as estatísticas oficiais no país asiático.

A Comissão Nacional de Saúde chinesa informou também que foram registrados 99 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, o que significa um aumento em relação aos 46 reportados no sábado.

Dos 99 novos casos, 97 tiveram proveniência do exterior, os chamados casos "importados".

Pequim havia lançado um veto temporário à entrada de cidadãos estrangeiros no país em 28 de março último, porém, a medida ainda não levou a uma redução do número de casos "importados", que já são 1.280.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde chinesa, o número de doentes dados como recuperados foi de 50, nas últimas 24 horas, havendo um total de 1.138 pessoas infectadas naquele país asiático, o que leva a uma interrupção na tendência de redução do número de pessoas contaminadas na China.

05:00 – EUA registram 1,9 mil mortes em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 1.920 mortes causadas pela covid-19, em 24 horas, de acordo a Universidade Johns Hopkins.

O número de mortes por dia causadas pela covid-19 sofreu uma ligeira redução frente à contagem de sexta-feira, em que os Estados Unidos da América tinham ultrapassado, pela primeira vez, as duas mil mortes no espaço de 24 horas (2.108), segundo o mais recente levantamento do Centro de Recursos de Coronavírus da universidade americana.

O número total de mortos nos Estados Unidos é agora de 20.506, sendo o país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19.

Os Estados Unidos são também, de longe, o país com mais casos confirmados, tendo ultrapassado, na sexta-feira, o meio milhão de pessoas infectadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infectou mais de 1,78 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de sábado (11/04):

Brasil tem 20.727 casos e 1.124 mortes (5,4% de letalidade), segundo o Ministério da Saúde

Mundo tem mais de 1,7 milhão de casos confirmados e 107 mil mortes; 395 mil se recuperaram

ONG diz que Bolsonaro põe brasileiros em grave perigo

Com mais de 2 mil óbitos em 24h, EUA passam Itália e são país com mais mortes no mundo

Escolas de Nova York ficarão fechadas até o fim do ano letivo

Número de novas mortes cai pelo terceiro dia seguido na Espanha

Índia decide prolongar quarentena

