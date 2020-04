+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste sábado (11/04):

Mundo tem mais de 1,7 milhão de casos confirmados e 103 mil mortes; 378 mil se recuperaram

Brasil tem 19.638 casos e 1.056 mortes, segundo Ministério da Saúde

EUA são primeiro país a ter mais de 2 mil mortos em apenas um dia

Número de novas mortes cai pelo terceiro dia seguido na Espanha

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

09:35 – China oferece enviar médicos ao Brasil

O governo chinês sugeriu enviar profissionais de saúde ao Brasil para ajudar no combate à pandemia. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a oferta foi confirmada pelo ministro-conselheiro chinês Qu Yuhui em entrevista a jornalistas. O Ministério da Saúde brasileiro, por sua vez, por enquanto não teria perspectiva de aceitar essa ajuda, disse a Folha.

08:40 – Índia vai prolongar quarentena

O governo indiano decidiu estender o período em vigor das medidas restritivas para controlar a disseminação do coronavírus, afirmou o ministro-chefe de Délhi, Arvind Kejriwal, no Twitter. A quarentena, em vigor em todo o território indiano desde 24 de março, estava programada para chegar ao fim na próxima terça-feira.

Segundo Kejriwal, o primeiro-ministro Narendra Modi conversou com vários líderes estaduais neste sábado e resolveu prorrogar as regras de isolamento, uma vez que os números de casos no país seguem aumentando. Ainda não ficou claro até quando a quarentena será prolongada.

"O primeiro-ministro tomou a decisão correta de estender a quarentena. Hoje, a situação da Índia é melhor do que a de muitos países desenvolvidos porque começamos o isolamento antes. Se fosse interrompido agora, todos os ganhos seriam perdidos", escreveu o político.



A Índia soma 7,6 mil casos confirmados de coronavírus e 249 mortes, segundo contagem da universidade americana Johns Hopkins. Há preocupações de que a doença se espalhe mais amplamente pelo país, que tem uma população de 1,3 bilhão de pessoas.

07:55 – Coreia do Sul planeja "tornozeleira eletrônica" para quem desrespeitar quarentena

A Coreia do Sul anunciou planos de colocar pulseiras de rastreamento em pessoas que ignoram as ordens de autoisolamento impostas no país, enquanto autoridades alertam que são necessários controles mais rígidos para evitar o desrespeito às regras de quarentena.

Ao todo, 57 mil pessoas estão proibidas de deixar suas casas devido à pandemia. Mas parte delas estaria burlando a quarentena ao sair e deixar seus celulares em casa – no país, o recurso de geolocalização de smartphones está sendo usado para monitorar o movimento dos cidadãos.

Uma autoridade de saúde sul-coreana, Yoon Tae-ho, reconheceu haver preocupações com a privacidade dos indivíduos, mas defendeu que as pulseiras são necessárias porque o número de pessoas sob quarentena aumentou bastante nas últimas semanas. Desde 1º de abril, o país exige que os recém-chegados do exterior se isolem por 14 dias.

A pena para quem desrespeita as ordens de quarentena pode chegar a um ano de prisão ou multas de até 8.200 dólares (quase 42 mil reais). A Coreia do Sul soma mais de 10 mil casos confirmados de coronavírus e 211 mortes.

07:15 – Número de novas mortes na Espanha cai pelo terceiro dia seguido

O número diário de mortes por coronavírus na Espanha caiu pelo terceiro dia consecutivo. O país registrou 510 mortes em 24 horas, menor cifra desde 23 de março. Com o último aumento, o total de vítimas subiu de 15.843 na sexta-feira para 16.353 neste sábado, segundo o Ministério da Saúde espanhol. O número de casos confirmados, por sua vez, cresceu de 157.022 para 161.852.

A Espanha é o segundo país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de mortes, atrás da Itália e dos EUA.

06:30 – Governo Merkel é aprovado por dois terços dos alemães na gestão da crise do coronavírus

Dois terços dos alemães (cerca de 66%) dizem estar satisfeitos com a resposta do governo da chanceler federal Angela Merkel à pandemia de coronavírus, de acordo com uma nova pesquisa do instituto YouGov. Há duas semanas, esse mesmo índice era de 54%.

A porcentagem dos que desaprovam a gestão do governo diante da crise de saúde caiu de 38% para 27% no mesmo período. Até mesmo os apoiadores do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) estão mais satisfeitos: 45% disseram aprovar a resposta do governo democrata-cristão, enquanto na pesquisa de duas semanas atrás o índice era de 27%.

O levantamento, encomendado pela agência de notícias DPA, ouviu 2.045 pessoas entre 7 e 9 de abril.

06:00 – EUA são primeiro país a ter mais de 2 mil mortos em apenas um dia

Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a registrar mais de 2 mil mortes por covid-19 em apenas um dia. Um total de 2.108 pessoas morreram em 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins atualizados na noite de sexta-feira (hora local).

O país soma agora mais de 18 mil vítimas e se aproxima da Itália, que tem 18.849 mortes, podendo se tornar em breve a nação com mais mortes por coronavírus no mundo.

Os EUA já são o país com maior número de casos confirmados, ultrapassando 500 mil infecções. Foram mais de 35 mil ocorrências registradas no país nas últimas 24 horas. No dia anterior, haviam sido contabilizados 32 mil novos casos e 1.783 mortes, uma queda em relação à véspera.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de sexta-feira (10/04):

Brasil tem 19.638 casos e 1.056 mortes, segundo Ministério da Saúde

Latam suspende todos os voos internacionais até 30 de abril

Itália prolonga quarentena rigorosa até 3 de maio

Garoto de 15 anos é primeiro ianomâmi a morrer por covid-19

EUA registram 32 mil casos e 1,7 mil mortes em 24 horas, menos que no dia anterior

_____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter