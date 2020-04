+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (10/04):

Mundo tem 1,6 milhão de casos confirmados, mais de 95 mil mortes e 355 mil pacientes recuperados

Brasil tem 17.857 casos confirmados e 941 mortes, segundo Ministério da Saúde

EUA registram 32 mil casos e 1,7 mil mortes em 24 horas, menos que no dia anterior

Espanha tem menor aumento diário de mortes em 17 dias

As atualizações desta sexta-feira estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

08:30 – Garoto de 15 anos é primeiro ianomâmi a morrer por covid-19

Um jovem ianomâmi de 15 anos morreu na noite desta quinta-feira num hospital em Boa Vista, em Roraima. Ele é o primeiro ianomâmi a morrer após contrair o novo coronavírus. O adolescente recebia cuidados em um leito de UTI desde 3 de abril.

Segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) que atende a região, ele era natural da aldeia Rehebe, nos domínios da Terra Indígena Ianomâmi, mas passou a morar no município de Alto Alegre, a 87 quilômetros da capital de Roraima. O motivo da mudança para a Terra Indígena Boqueirão foi dar continuidade aos estudos do ensino fundamental. Ainda segundo o Dsei, o adolescente morava com uma liderança indígena.

Entidades de defesa da causa indígena, como o Instituto Socioambiental (ISA) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), têm denunciado a subnotificação de casos de covid-19 entre indígenas e demonstrado preocupação com o risco para as comunidades.

Ambas alertam que ao menos outros dois indígenas contaminados pelo novo coronavírus já morreram e que o governo federal não registrou as ocorrências no balanço. As vítimas seriam uma mulher da etnia borari, de 87 anos, que morreu em Alter do Chão, no município de Santarém (PA), e um homem de 55 anos, do povo mura, morto em Manaus.

07:30 – Espanha tem menor aumento diário de mortes em 17 dias

A Espanha registrou mais 605 mortes por covid-19 nesta sexta-feira – o número diário mais baixo em 17 dias. Dados do Ministério da Saúde espanhol estimam o número de total de vítimas em 15.843. Além disso, o país confirmou 4.576 novos casos da doença, elevando o total de infecções para 157.022. A Espanha já é o país com o maior número de pacientes infectados na Europa.

06:40 – Itália deve estender restrições até maio

A Itália estenderá a maior parte de suas medidas restritivas até 3 de maio para evitar uma segunda onda de contágio, afirmou a imprensa local. O primeiro-ministro Giuseppe Conte deverá emitir um decreto ainda nesta sexta-feira ou no sábado proibindo cidadãos de passear em parques, por exemplo.

Segundo o jornal Corriere della Sera, o chefe de governo permitirá que um pequeno número de empresas, como papelarias e fabricantes de máquinas agrícolas, reabra quando as medidas vigentes expirarem em 13 de abril, em meio à crescente pressão para o retorno da normalidade.

A maioria dos italianos está proibida de deixar suas casas desde 12 de março. "Se os cientistas confirmarem, podemos começar a relaxar algumas medidas até o final deste mês", afirmou Conte à emissora britânica BBC na quinta-feira.

A Itália é o país com maior número de mortes por covid-19 no mundo, somando mais de 18 mil vítimas. Em número de casos, fica atrás dos Estados Unidos e da Espanha, com o registro de mais de 143 mil infecções até o momento.

06:10 – Coronavírus ameaça a segurança internacional, diz chefe da ONU

O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu pela primeira vez para discutir a pandemia de coronavírus. A reunião virtual foi organizada pela Alemanha e ocorreu após nove dos dez membros não permanentes pedirem para debater a situação.

O órgão, que tem se mantido em silêncio desde o início do surto em dezembro, é encarregado de manter a paz e a segurança internacionais, mas seus Estados-membros discordam sobre de que forma isso deve ser feito quando se trata da crise da covid-19.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu para que os membros se unam no combate ao vírus, afirmando que esse compromisso será "crítico para mitigar as consequências da pandemia de covid-19 na paz e na segurança".

"A pandemia também representa uma ameaça significativa para a manutenção da paz e segurança internacionais, potencialmente levando a um aumento da agitação social e da violência que prejudicaria muito nossa capacidade de combater a doença", disse ele durante a reunião.

Segundo Guterres, a ONU passa por seu teste mais grave desde que foi fundada, há 75 anos. "Esta é a luta de uma geração e a razão de ser das próprias Nações Unidas."

Contudo, tanto os Estados Unidos quanto a China têm relutado em envolver o Conselho de Segurança no combate à pandemia. O presidente americano, Donald Trump, vem insistindo repetidamente em se referir à origem chinesa do vírus, irritando Pequim.

Enquanto a Alemanha descreveu a pandemia como uma "questão internacional de paz e segurança", vários outros países, como China, Rússia e África do Sul, defenderam que questões de saúde não fazem parte do escopo do Conselho de Segurança.

05:30 – EUA têm 32 mil casos e 1,7 mil mortes em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 32.385 novos casos confirmados de coronavírus e mais de 1.700 mortes na quinta-feira. Embora ainda alto, o número de óbitos em 24 horas foi menor do que o reportado no dia anterior, quando o país bateu um recorde diário de mortos (1.973).

Até o balanço oficial de quinta-feira, o número total de infecções nos EUA ultrapassava 460 mil, o mais alto em todo o mundo, e o de mortes superava 16 mil, ficando atrás apenas da Itália.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de quinta-feira (09/04):

Brasil tem 17.857 casos confirmados e 941 óbitos, segundo Ministério da Saúde

Boris Johnson deixa UTI, mas continua internado

2,5 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial de 600 reais

Mortes na Alemanha ultrapassam 2.100

Itália volta a registrar alta no número de mortos

Número de casos e de mortes na Espanha cai após dois dias de alta

