+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (08/04):

Mundo tem mais de 1,4 milhão de casos confirmados, mais de 83 mil mortes e 308 mil pacientes recuperados

Brasil registra 13.717 casos e 667 mortes, segundo Ministério da Saúde

Estados Unidos têm recorde diário de mortes, com quase 2 mil em 24 horas

Trump ameaça cortar verbas dos EUA para OMS

Economia alemã deve recuar 9,8% no segundo trimestre

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações – horário de Brasília:

12:30 – Mortes na Espanha sobem pelo segundo dia

O número de mortos em 24 horas na Espanha aumentou pelo segundo dia consecutivo. O país registrou mais 757 óbitos nesta quarta-feira, em comparação com 743 no dia anterior. As cifras são muito menores do que o recorde de 950 mortes registrado em 2 de abril, mas mostram que a crise do novo coronavírus ainda está longe de terminar no país.

Ao todo, a Espanha soma agora 14.555 mortos por covid-19 – o segundo maior número do mundo, depois da Itália. Há suspeitas, no entanto, de que esse balanço oficial esteja subestimando uma realidade ainda mais traumática.

Em Madri, por exemplo, a diferença entre o número de enterros reportados nas últimas duas semanas de março e o número de mortos pelo vírus foi substancialmente maior do que o número de mortos no mesmo período em 2018. Isso sugere que algumas vítimas da pandemia podem não ter sido computadas no balanço oficial.

As infecções também seguem crescendo: foram mais de 6 mil casos confirmados nesta quarta-feira, elevando o total de infectados a 146.690. A Espanha tem mais casos do que qualquer outro país europeu. No mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos, com quase 400 mil infecções.

12:05 – Alemanha vai acolher centenas de menores refugiados da Grécia

O governo alemão deverá acolher entre 350 e 500 menores refugiados desacompanhados nas próximas semanas, segundo anunciou o ministro do Exterior do país, Heiko Maas, nesta quarta-feira. A decisão foi tomada em meio a preocupações sobre a rápida disseminação do coronavírus e a superpopulação em campos de refugiados nas ilhas gregas.

Na próxima semana, até 50 crianças deverão viajar dos campos nas ilhas gregas para a Alemanha, um anúncio que foi confirmado nesta quarta-feira pelo governo da chanceler federal Angela Merkel.

Segundo autoridades, os menores provavelmente passarão o período obrigatório de quarentena, de duas semanas, no estado da Baixa Saxônia, antes de serem redistribuídos a diferentes regiões do país.

A Alemanha estaria organizando um voo fretado em conjunto com Luxemburgo. Este país deverá acolher 12 jovens que atualmente estão nas ilhas de Lesbos e Chios. O traslado para Luxemburgo deverá acontecer nos próximos dias em cooperação com a agência da ONU para refugiados (Acnur) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Leia a notícia completa

11:45 – Comércio mundial terá queda de até 32% em 2020, estima OMC

O comércio mundial deverá ter uma queda de 13% a 32% em 2020, devido ao impacto provocado pela pandemia de covid-19, informou a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta quarta-feira.

O estudo contempla dois possíveis cenários. No mais otimista, com uma queda de 13%, a recuperação no ano seguinte seria de 21,3%. No mais pessimista, com redução de 32%, a recuperação em 2021 seria de 24%.

"As cifras são feias, não há como negar. No entanto, uma recuperação rápida e vigorosa é possível", admitiu o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevêdo.

O relatório foi elaborado por economistas da organização e aponta para uma queda nas transações globais possivelmente maior do que a ocorrida durante a crise financeira de 2008 e 2009.

Por regiões, a estimativa é que as exportações caiam 17,1% na América do Norte, 12,9% na América do Sul e 12,2% na Europa. No entanto, em cenários mais pessimistas, há possibilidade de retração entre 30% e 40% nessas áreas. Em todas elas, porém, a OMC prevê recuperações de transações comerciais na casa dos 20% já em 2021.

11:00 – Governo transfere PIS/Pasep para o FGTS e permite saque de até R$ 1.045

O governo federal extinguiu o fundo PIS-Pasep e autorizou o saque temporário de até R$ 1.045 (um salário mínimo) por pessoa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida provisória (MP) foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de terça-feira (07/04) e faz parte das ações emergenciais para ajudar o trabalhador a enfrentar a crise provocada pela pandemia. Os saques do FGTS poderão ser feitos de 15 de junho a 31 de dezembro.

Ao portal G1, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse que a medida pode injetar mais de R$ 35 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores.

De acordo com a MP, o patrimônio das contas PIS-Pasep será transferido para o FGTS a partir de 31 de maio. Em 3 de abril, o governo antecipou em um mês o prazo final de saque do abono salarial 2019/2020. Inicialmente, esse prazo era 30 de junho, mas passou para 29 de maio deste ano. Os recursos remanescentes não sacados até 1º de junho de 2025 serão considerados abandonados e passarão a ser propriedade da União.

Caso o titular tenha mais de uma conta vinculada, o saque será feito, primeiro, nas contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela que tiver o menor saldo e, em seguida, pelas demais contas vinculadas, também começando por aquela de menor saldo.

A Caixa Econômica Federal vai estabelecer o cronograma de pagamento. Será permitido crédito automático em conta poupança na Caixa ou crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira indicada pelo trabalhador, desde que esteja em seu nome.

10:30 – Boris Johnson está respondendo ao tratamento na UTI, diz governo britânico

Internado na UTI de um hospital em Londres desde o agravamento de seu estado de saúde devido ao novo coronavírus, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está respondendo ao tratamento para a covid-19 e tem condição estável, informou o governo britânico.

"O primeiro-ministro permanece clinicamente estável e está respondendo ao tratamento", disse um porta-voz. "Ele continua a ser tratado na unidade de terapia intensiva do Hospital St. Thomas. Ele está de bom humor."

Johnson ainda está recebendo "tratamento de oxigênio padrão", mas respira sem nenhuma outra assistência, acrescentou o porta-voz.

Único líder de uma grande potência diagnosticado com covid-19, Johnson, de 55 anos, foi internado no Hospital St. Thomas de Londres no último domingo para ser submetido a exames. Na segunda-feira, seu estado de saúde se agravou, e ele foi transferido para a UTI.

09:55 – Ponte aérea com a China pode trazer até 25 toneladas de carga por dia para Alemanha

O governo federal alemão organizou uma ponte aérea para trazer com urgência da China equipamentos de proteção em meio à pandemia, divulgou nesta quarta-feira a agência de notícias alemã DPA. A ponte aérea possibilita que, diariamente, um avião de passageiros da Lufthansa viaje para Xangai para buscar 25 toneladas de carga. Outras opções de transporte extras também poderão ser oferecidas pelo Ministério de Defesa.

Atualmente, os equipamentos de proteção para equipes médicas, como máscaras respiratórias, são escassos no mundo todo, tornando o mercado ainda mais competitivo. Com a iniciativa, o governo alemão quer centralizar a aquisição dos itens para, depois, distribuir para consultórios, hospitais e casas de repouso.

Na noite desta terça-feira, após uma escala em Seul, um avião vindo de Xangai aterrissou em Munique com oito milhões de máscaras protetoras.

09:00 – Maioria dos brasileiros prevê perda de renda devido a pandemia, diz Datafolha

Em meio à crise causada pela pandemia de covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, o pessimismo dos brasileiros aumentou, aponta uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada nessa quarta-feira (08/04).

Segundo o levantamento, 69% preveem que seus rendimentos diminuirão nos próximos meses, e apenas 30% acham que isso não acontecerá. Na pesquisa anterior, divulgada em 24 de março, 57% temiam a perda de renda, e 43% descartavam a possibilidade.

O temor é maior entre os mais pobres, mas aumentou significativamente entre os mais ricos. Entre as pessoas com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.090), 73% têm expectativa de redução da própria renda (antes, eram 61%). Entre os brasileiros com renda superior a dez salários mínimos (R$ 10.450), 67% preveem redução nos ganhos (na pesquisa anterior, eram 49%). O Datafolha ouviu 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. As entrevistas foram feitas por telefone.

De acordo com o instituto, se perdessem seus rendimentos agora, 40% dos entrevistados teriam dinheiro o suficiente para se sustentar por no máximo um mês, 6% afirmaram que já não estão conseguindo se sustentar, e 11% responderam que teriam dinheiro suficiente para menos de 15 dias.

Leia a notícia completa

07:00 – Economia alemã deve recuar 9,8% no segundo trimestre

De acordo com os maiores institutos econômicos da Alemanha, o Produto Interno Bruto (PIB) do país deverá encolher em 4,2% este ano devido à pandemia do coronavírus, e somente no segundo trimestre do ano, a economia deverá recuar 9,8% em decorrência das medidas de isolamento social.

A avaliação intitulada "Economia em choque – política financeira resiste", que serve de orientação para o governo alemão, alerta que a situação econômica da Alemanha ainda pode piorar.

"A pandemia poderia desacelerar mais lentamente do que o esperado, e a retomada da atividade econômica poderia ter menos êxito e impulsionar uma nova onda de contágio", diz o texto conjunto. O relatório foi elaborado por cinco órgãos de pesquisa econômica na Alemanha: DIW, IFO, IFW, IWH e RWI.

Segundo os especialistas, medidas adicionais para conter o avanço da infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2, causador da doença pulmonar covid-19, poderiam paralisar a produção por mais tempo do que o previsto ou mais amplamente, levando à falência de empresas.

No primeiro trimestre, a previsão é de que o desempenho econômico da Alemanha tenha encolhido 1,9%. O declínio de 9,8% previsto para o segundo trimestre seria o mais intenso desde 1970, quando o desempenho trimestral começou a ser calculado, e mais do que o dobro da queda avaliada durante o primeiro trimestre de 2009, na esteira da crise financeira global.

Leia a notícia completa

04:45 – Trump ameaça congelar contribuições dos EUA à OMS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta terça-feira (07/04) que está considerando congelar as verbas que o governo americano repassa à Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele acusou a entidade de má gestão da pandemia de coronavírus e de demostrar um viés favorável à China.

O presidente americano acusou a OMS de ser "parcial" em favor da China, de ter "falhado" em alertar sobre o coronavírus na época em que os primeiros casos surgiram e criticou a entidade por repudiar algumas das medidas que o governo dos EUA tomou em relação à pandemia, como a proibição de viagens.

"A OMS estava errada, eles não avisaram a tempo, poderiam ter avisado meses antes. Eles saberiam, eles deveriam saber, eles provavelmente sabiam", disse Trump.

Ele frisou que os Estados Unidos são o maior doador para a OMS e financiam "a maior parte" da organização.

Além disso, sem entrar em detalhes sobre a acusação, Trump declarou que as decisões tomadas pela OMS "parecem ser muito tendenciosas em relação à China".

De acordo com dados da OMS, para o período 2016-2017, o último de que se tem dados disponíveis, os Estados Unidos forneceram 76% das contribuições voluntárias, o que representa mais de três quartos do orçamento da organização sediada em Genebra, na Suíça.

Trump chegou a anunciar que congelaria as contribuições dos Estados Unidos, mas, depois, na mesma coletiva, voltou atrás e alegou que a possibilidade estava em estudo. Ele não deu detalhes sobre que valores seriam congelados e por quanto tempo.

Trump: "A OMS não avisou a tempo"

04:40 – EUA registram recorde mundial de mortes por covid-19 num dia

Os Estados Unidos registraram o maior número diário de óbitos decorrentes de infecção por coronavírus já registrado no mundo. Segundo contabilização da Universidade Johns Hopkins, 1.939 pessoas morreram em 24 horas no país. É o maior número de mortes registrado num país num único dia desde o início da propagação do vírus Sars-Cov-2.

No total, os EUA registravam, na manhã desta quarta-feira, 12.911 mortes decorrentes da doença covid-19, causada pelo coronavírus. O país é o terceiro em número de óbitos, atrás de Itália (17.127) e Espanha (14.045). Os Estados Unidos são o país com maior número de casos confirmados, próximos ao patamar de 400.000.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de terça-feira (07/04):

China não registra mortos por covid-19 pela primeira vez desde janeiro

Japão declara estado de emergência e anuncia pacote financeiro contra coronavírus

Itália supera 17 mil mortes, mas ritmo de novos contágios continua caindo

Juiz bloqueia fundos partidário e eleitoral e determina que valores sejam usados para combater pandemia

Chefe do principal organismo de ciência da UE renuncia e critica reação do bloco

