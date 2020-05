+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus (19/05) +

Resumo desta terça-feira (19/05):

Brasil pode estar mergulhando numa crise econômica sem precedentes.

Trump ameaça tirar EUA da OMS.

Economia alemã pode recuar até 10% em 2020.

07:19 - Economia alemã pode recuar 10% em 2020

O levantamento feito pela Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio (DIHK) releva que ao menos 75% das indústrias alemãs pesquisadas já antecipam algum tipo de prejuízo.

A economia alemã depende em grande parte do comércio exterior. Segundo Eric Schwitzer, presidente da entidade, um em cada quatro empregos no setor é diretamente ligado às exportações, sendo que na indústria a proporção é de 1 em cada dois empregos.

"As empresas alemãs enfrentam seu maior desafio desde o final da Segunda Guerra Mundial", avaliou Schwitzer, sendo que muitas delas enfrentam problemas graves de liquidez. Os dados levantados pelo DIHK mostram que 3/4 das indústrias tiveram redução nas demandas. A entidade pesquisou em torno de 10 mil empresas entre os dias 4 e 6 de maio.

A previsão do DIHK é mais grave do que a do governo alemão, que também prevê uma recessão recorde, mas com recuo de 6,3% neste ano.

Dados do Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) divulgados na semana passada avaliam que a economia alemã recuou 2,2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao período anterior – a maior contração trimestral registrada desde a crise financeira de 2008/2009 e a segunda maior desde a Reunificação do país, em 1990

06:40 - Trump ameaça retirar Estados Unidos da OMS

O presidente Donald Trump ameaçou retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e suspender indefinidamente as contribuições financeiras de seu país á entidade no prazo de 30 dias, em razão do que considera uma dependência do organismo em relação à China.

"Se a OMS não se comprometer com melhorias significativas nos próximos 30 dias, tornarei a suspensão temporária de fundos à OMS permanente e reconsiderarei a nossa participação na agência", disse o presidente em carta enviada ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, compartilhada pelo americano em seu perfil no Twitter nesta terça-feira (19/05).

No documento de quatro páginas, que contém uma série de reclamações em relação à gestão da pandemia de covid-19 por parte da OMS e da China, Trump ressalta que seu país já teria iniciado "conversações sobre como reformar a organização" com o diretor da entidade e disse que "não há tempo a perder". "É necessário agir rapidamente", acrescentou.

06:29 - Brasil caminha para sua maior crise

O clima de "agora vai" em relação à economia brasileira que se viu no começo do ano, especialmente por parte do mercado, se esvaiu no ritmo da subida da curva de mortos pela covid-19. Se antes da pandemia já havia quem olhasse cético para a recuperação da economia do país, queem 2019 avançou 1,1%, agora já não há dúvidas de que o Brasil vai afundar em 2020 e, possivelmente, também em 2021.

Esta não será, no entanto, só mais uma crise. Para economistas entrevistados pela DW Brasil, pode ser a pior que o país já viveu. Isso porque ela surge em um momento no qual tentava-se retomar o crescimento, ou seja, com uma economia ainda cambaleante e meio à instabilidade política. Além disso, não será possível contar com o setor externo, também severamente afetado pela pandemia.

A soma da perspectiva econômica ruim e da instabilidade política fez a consultoria Gavekal Research comparar o Brasil a um prédio em chamas no seu relatório para investidores da última semana. "Neste momento, é melhor deixar o Brasil para o especialistas, malucos, oportunistas de longo prazo e aqueles sem outras opções", diz o texto assinado pelo economista Armando Castelar.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,3%, enquanto a mais recente previsão do governo é de recuo de 4,7%. Quaisquer desses números já representam a pior retração desde 1901, quando começou o levantamento mais confiável do indicador. Até hoje, o maior declínio foi de 4,35%, em 1990.

Combinação de instabilidade política com catástrofe sanitária ameaça ser explosiva para uma economia já cambaleante. Números e projeções apontam que esta não será apenas uma recessão, mas a maior que o país já viveu.

