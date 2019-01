Artigo da DW gera atrito entre Bolsonaro e Haddad

Um texto opinativo publicado pela Deutsche Welle levou o presidente Jair Bolsonaro a atacar o ex-candidato derrotado nas eleições, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), chamando-o de "marmita" e "fantoche de presidiário corrupto".

Em seu primeiro fim de semana como presidente, Bolsonaro aparentemente tomou como sendo de Haddad uma afirmação contida em Brasil, um país do passado, artigo da coluna Cartas do Rio, do jornalista alemão residente no Brasil Philipp Lichterbeck.

"No Brasil, está na moda um anti-intelectualismo que lembra a Inquisição. Seus representantes preferem Silas Malafaia a Immanuel Kant. Os ataques miram o próprio esclarecimento", foi o comentário que o petista reproduziu na noite de sexta-feira em sua conta no Twitter. A citação foi feita entre aspas, citando a autoria e incluindo o link para a peça.

"Haddad, o fantoche do presidiário corrupto, escreve que está na moda um anti-intelectualismo no Brasil", escreveu Bolsonaro neste sábado (05/01) no Twitter. "A verdade é que o marmita, como todo petista, fica inventando motivos para a derrota vergonhosa que sofreram nas eleições, mesmo com campanha mais de 30 milhões mais cara."

"Eles procuram e criam todos os motivos possíveis para estarem sendo rejeitados pela maioria da população, só não citam o verdadeiro: o PT quebrou o Brasil de tanto roubar, deixou a violência tomar proporções de guerra, é uma verdadeira quadrilha e ninguém aguenta mais isso!", completou o presidente, numa segunda postagem.

"Bolsonaro me confundiu com o jornalista da Deutsche Welle", afirmou Haddad, em entrevista ao portal de notícias UOL. "Não é um comentário meu", ressaltou. Ao jornal O Globo, o ex-prefeito de São Paulo disse que não seguia o presidente nas mídias sociais.

Haddad respondeu ao presidente também no Twitter. "Na verdade, quem disse isso foi um jornalista da Deutsche Welle, mas se você já se sentir seguro para um debate frente a frente, estou disponível. Forte abraço!", escreveu, referindo-se ao fato de Bolsonaro não ter tomado parte de debates com ele durante a campanha eleitoral.

Em postagem no Facebook, o petista foi irônico: "Parece que o Jair quer debater comigo pelas redes sociais. Já é um bom começo. Hora dessas ele toma coragem! Reparem a educação do moço: coisa de estadista!".

