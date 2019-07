Arqueólogos acreditam ter descoberto local de nascimento de São Pedro

Arqueólogos acreditam ter descoberto o local de nascimento de São Pedro. As ruínas da igreja que teria sido construída onde ficava a antiga casa dos apóstolos Pedro e André foram encontradas numa escavação na região da Galileia, no norte de Israel, anunciaram nesta sexta-feira (19/07) os pesquisadores.

Segundo o diretor da escavação, Mordechai Aviam, os achados indicam que no local ficaria a vila histórica de pescadores Betsaida, onde teriam nascido os dois apóstolos. As ruínas de uma igreja bizantina foram encontradas ao lado de restos de um assentamento romano.

O povoado corresponde à descrição da aldeia de Betsaida feita pelo historiador romano Flavius Josephus no século I d.C., acrescenta Aviam. Já a igreja se encaixa nos relatos do arcebispo da Baviera Willibald von Eichstätt, que visitou a região em 725. De acordo com os registros daquela viagem, uma igreja teria sido construída no local onde ficava a antiga casa de Pedro e de seu irmão André.

"Entre Cafarnaum e Kursi, havia um único local que Eichstätt descreve com uma igreja", afirmou Aviam. "Escavamos até agora menos de um terço, mas temos certeza que é uma igreja".

Já o arqueólogo Steven Notley, que também trabalha no local, foi mais cauteloso e afirmou ao jornal israelense Haaretz que somente a escavação completa tratará a prova final.

Há décadas, arqueólogos procuram na Galileia a terra natal de São Pedro. No cristianismo, Pedro é considerado um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele foi ainda o primeiro papa da Igreja Católica.

A atual descoberta não é única apontada como Betsaida. Aproximadamente dois quilômetros dali, outra escavação, que teve início em 1987, descobriu casas romanas com equipamentos de pesca e ruínas de um suposto templo romano. Aviam, no entanto, tem certeza de que ele e sua equipe, formada por arqueólogos de diversos países, são quem está no local certo.

CN/afp

