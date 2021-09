Armin Laschet: um conservador cristão na corda bamba

Armin Laschet é atualmente governador do mais populoso estado alemão, a Renânia do Norte-Vestfália – em princípio, o trampolim ideal para sua ambição de ser o próximo chanceler federal da Alemanha. E, de fato, quando, em janeiro de 2021, ele foi eleito presidente da União Democrata Cristã (CDU), da chefe de governo Angela Merkel, o partido liderava confortavelmente as pesquisas de intenção de voto.

Desde então, contudo, a legenda de centro-direita perdeu mais de dez pontos percentuais, e a popularidade de seu candidato principal está abaixo das dos concorrentes Olaf Scholz, do Partido Social-Democrata (SPD), e Annalena Baerbock, do Partido Verde.

Laschet se encontra sob enorme pressão: sua campanha se arrasta, com cada nova consulta confirmando o declínio da CDU e de sua irmã União Social Cristã (CSU), da Baviera na preferência do eleitorado.

Em resposta. ele partiu para a ofensiva nos debates ao vivo com seus adversários, apelou por apoio na convenção partidária da CSU e nomeou uma "equipe para o futuro", um espécie de gabinete paralelo. É duvidoso se tudo isso terá valido a pena, uma vez que a votação postal para o pleito geral de 26 de setembro já começou.

Uma gafe atrás da outra

Com 60 anos de idade, relativamente baixo para padrões alemães (1,72 metro), Laschet é um político jovial e amigável, que fala com sotaque regional renano e se sente à vontade em evocar bipartidarismo e amabilidade a cada oportunidade. Sintetizando sua tentativa de unir as alas direita e esquerda da CDU, a frase "Só vamos vencer se permanecermos fortes no centro" é ouvida com frequência em seus discursos.

Durante a campanha eleitoral, contudo, ele transmitiu uma impressão de indefinição. O que, perguntaram-se muitos, o candidato democrata-cristão realmente defende?

Quando partes da Alemanha, em especial seu estado natal, foram atingidas por devastadoras enchente em julho, a mudança climática saltou para o topo da lista dos temas eleitorais. Porém Laschet não prestou o devido tributo a essa guinada.

"Só porque hoje é um dia desses, a gente não vai mudar a política", foi seu comentário numa entrevista televisiva, num momento em que muitos já cogitavam formas de se adaptar às intempéries extremas e combater o aquecimento global. Poucos dias mais tarde, Laschet faria um giro de 180 graus, declarando: "Todos nós temos que fazer o possível para combater a mudança climática."

#Laschetlacht, enquanto presidente falava de choque e apreensão pelas vítimas das enchentes

Observadores acusam excesso de fragmentação e inconstância nos comprometimentos de política do candidato conservador. Numa entrevista a um entrevistador persistente, amplamente compartilhada nas redes sociais, ele não conseguiu citar mais de que digitalização e mudança climática, como as áreas que pretende focar, caso eleito chanceler federal.

Imagens infelizes prejudicaram ainda mais a campanha de Laschet. Durante uma visita conjunta às regiões inundadas, com o presidente Frank-Walter Steinmeier, as câmeras pegaram Laschet rindo e aparentemente partilhando uma piada com autoridades locais, justo quando o chefe de Estado alemão falava de choque e apreensão profunda pelos residentes, muitos dos quais haviam perdido tudo na catástrofe.

O democrata-cristão rapidamente expediu uma desculpa por seu comportamento indevido, e repetiu-a várias vezes nos dias seguintes. O que não impediu as imagens de viralizarem, sob o hashtag #Laschetlacht (Laschet ri).

Fiel a Merkel... mas não tanto

Ao ser foi eleito chefe de partido, para muitos Armin Laschet era o principal paladino do curso político de Merkel. O ex-advogado, com incursões no ensino e no jornalismo, um dos cinco chanceleres federais da CDU desde 2012, há muito era considerado uma mão direita confiável para a chanceler federal.

Quando Merkel encarou a oposição de partes de sua sigla por sua "política de boas vindas" para o ingresso de centenas de milhares de migrantes, a partir de 2015, Laschet manteve-se do lado dela.

Na esteira das panes e fiascos na luta contra a pandemia de covid-19, entretanto, Laschet pouco a pouco se distanciou de Merkel. Esta, por sua vez, passou a se empenhar em favor do candidato democrata-cristão quando a campanha deste começou a ir mal, apenas semanas antes das eleições. Desde então, Merkel saiu do seu papel discreto no pleito e passou a criticar publicamente o social-democrata Scholz, principal adversário de Laschet.

Considerado mão direita de Merkel, Laschet se distanciou dela após panes no combate ao coronavírus

Laschet tem mais experiência política do que Merkel tinha ao assumir a chefia do governo alemão, já tendo ocupado cargos nos níveis municipal, estadual e federal, assim como no Parlamento Europeu. Além disso, é o que se pode denominar um "europeu de verdade".

Ele cresceu na fronteira da Bélgica, onde também tem raízes familiares, e fala fluentemente francês. Desde 2019, é também o representante da Alemanha para as relações franco-alemãs, mantendo conexões estreitas com a liderança política em Paris.

Para se tornar o candidato conservador à Chancelaria Federal, Laschet teve que derrotar Markus Söder, líder da CSU e também favorito da ala mais conservadora da CDU. Este projeta uma imagem dinâmica, progressista, até mesmo carismática – o que seus críticos chamam de oportunismo. O fato é que nas pesquisas de opinião o político de 54 anos sempre esteve muito à frente do católico natural de Aachen.

Coalizão com liberais, verdes ou até social-democratas

Na Renânia do Norte-Vestfália, Laschet lidera uma coalizão com o Partido Liberal Democrático (FDP), e não faz segredo que a sigla pró-livre mercado também seria sua parceira predileta em Berlim.

Por outro lado, uma aliança com os verdes também seria perfeitamente cogitável. A história de Laschet com o Partido Verde data de 1994, pois, logo após ser eleito para o parlamento federal (Bundestag), ele rapidamente ajudou a estabelecer uma relação entre sua CDU e os ambientalistas.

Como é improvável que dois partidos obtenham a maioria no novo parlamento, provavelmente a opção preferencial de Laschet será uma aliança tríplice com o FDP e os verdes. Tampouco se descarta uma coligação com os social-democratas, parceiros minoritários de Merkel nos últimos oito anos.

Por outro lado, se a CDU/CSU não conseguir se manter como bloco mais forte no futuro Bundestag, Laschet não terá muito o que fazer no nível federal, nos próximos anos.