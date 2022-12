Argentina vence França nos pênaltis e é tricampeã do mundo

Sul-americanos voltam a ganhar o Mundial após 36 anos de espera. Eles abrem o jogo em 2 a 0, mas cedem o empate no segundo tempo. Vitória vem nos pênaltis após prorrogação terminar em 3 a 3.

A Argentina se tornou tricampeã mundial neste domingo (18/12) no estádio Lusail, na decisão da Copa do Catar, diante de um público de quase 89 mil pessoas. A conquista veio após 36 anos de espera e dois vices dolorosos (1990 e 2014).

Os sul-americanos começaram dominando o jogo, não dando chances para a França. Dos pés de Lionel Messi saiu o primeiro gol, aos 22 minutos, de pênalti, após falta sofrida por Di María.

Os argentinos, com superioridade em campo, continuaram em cima e chegaram ao segundo gol, com Ángel Di María, aos 35 minutos, em contra-ataque. O camisa 11 foi a surpresa do técnico Lionel Scaloni para a final. Enquanto Mbappé e Griezmann, bem marcados, quase não apareceram na primeira etapa.

Segunda etapa

A França só finaliza pela primeira vez aos 22 minutos da segunda etapa e demora para entrar no jogo, mas conta com o brilho de Mbappé. Aos 33, o atacante lança Kolo Muani, que é derrubado por Otamendi na grande área, e o próprio camisa 10 converte o pênalti aos 34 minutos.

Logo na sequência, aos 36, Mbappé tabela com Thuram, finaliza com força e empata o confronto, levando a decisão para a prorrogação.

Aos quatro minutos do segundo tempo da prorrogação, Messi de novo brilhou. Lautaro Martínez bateu, Lloris defendeu e o camisa 10 apareceu dentro da pequena área para empurrar para as redes. Koundé tentou tirar, mas a bola já tinha cruzado a linha de gol.

Poucos minutos depois, aos 11 do segundo tempo da prorrogação, Mbappé converteu seu segundo pênalti, cometido por Montiel e deslocou Dibu Martinez novamente, bola no canto esquerdo e o goleiro no direito, deixando tudo igual.

Nos pênaltis, deu Argentina por 4 a 2. Depois que Mbappé e Messi marcaram, Kingsley Coman falhou como segundo batedor da França. A terceira tentativa dos franceses, nos pés de Aurélien Tchouameni, passou rente ao gol. Os argentinos converteram suas cobranças, com Montiel marcando o gol decisivo.

