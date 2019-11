Arábia Saudita rotula feminismo como "extremismo"

Um vídeo promocional da Arábia Saudita publicado pela agência de segurança estatal classificou o feminismo, o homossexualidade e o ateísmo como "ideias extremistas". A publicação foi postada no final de semana numa conta oficial do reino ultraconservador.

"Não se esqueça de que o excesso de qualquer coisa à custa da pátria é considerado extremismo", ressaltou o vídeo. A publicação afirmou ainda que "todas as formas de extremismo e perversão inaceitáveis".

O vídeo foi publicado em meio à tentativa do governo de atrair investimentos estrangeiros para transformar a economia do país, dependente de petróleo. Para isso, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman lançou medidas para abrir a sociedade, começou a emitir vistos para turistas e pretende promover no exterior a imagem de um país mais tolerante.

Salman afrouxou algumas restrições sociais, como a proibição de mulheres de dirigir e reabriu os cinemas. Apesar das mudanças, dezenas de dissidentes e críticos foram presos recentemente, incluindo clérigos, intelectuais e ativistas.

Pouco antes do fim da proibição de mulheres dirigem em junho do ano passado, várias ativistas dos direitos das mulheres foram presas. As detidas foram acusadas de prejudicar interesses sauditas e de oferecer apoio a elementos hostis no exterior. Até então, a Arábia Saudita era o único país do mundo que proibia mulheres de possuir uma carteira de habilitação.

A legislação saudita prevê a pena de prisão para a participação em grupos considerados extremistas pelo governo. A homossexualidade e o ateísmo também são ilegais e puníveis com pena de morte no reino ultraconservador.

