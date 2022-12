Aquário gigante se rompe em Berlim

Incidente causa onda de devastação no edifício onde ficava atração turística no centro da capital alemã e deixa dois feridos. Cerca de 1 milhão de litros de água vazou.

Um aquário gigante com 1,5 mil peixes exóticos e o maior tanque cilíndrico do mundo, localizado num complexo de lazer no centro de Berlim, arrebentou nesta sexta-feira (16/12) liberando 1 milhão de litros de água nas ruas da capital alemã. O incidente deixou ao menos dois feridos e causou uma onda de devastação dentro do edifício onde fica a atração turística Sea Life e nos arredores.

O incidente ocorreu por volta das 5h45 (horário local), quando um barulho alto foi ouvido na região. Cerca de 100 bombeiros foram enviados para o local, que abriga um hotel, museu, lojas e restaurantes, além do aquário cilíndrico de 16 metros de altura e 11,5 metros de diâmetro, o maior do mundo deste tipo.

Um porta-voz dos bombeiros disse que as equipes ainda não conseguiram acessar o térreo do edifício, localizado próximo a Alexanderplatz, devido aos escombros. Cães estão sendo usado nas buscas. Não há relatos de desaparecidos.

Os dois feridos foram atingidos por estilhaços de vidro. Ainda não se sabe a dimensão dos danos no prédio. A maioria dos peixes morreu.

A polícia também enviou cerca de 100 agentes para o local. As autoridades não sabem ainda o que causou o incidente, mas não há indícios de um ataque terrorista.

Segundo o porta-voz da polícia de Berlim, Martin Stralau, as baixas temperaturas podem ter contribuído para o rompimento do aquário. A cidade registrou -7°C no momento do incidente.

Deterioração da estrutura como possível causa

De acordo com a secretária de Interior de Berlim, Iris Spranger, as autoridades trabalham com a hipótese de que o incidente tenha sido causado pela deterioração da estrutura do aquário. Em 2020, o aquário passou por uma reforma.

O hotel que ficava no complexo foi evacuado. Os cerca de 350 hóspedes foram abrigados inicialmente em ônibus e serão levados para outros hotéis. A região próxima à entrada do local foi isolada, devido ao grande volume de água que vazou.

cn/rk (dpa, Reuters, Lusa, ots)