Apoiadores de Navalny apelam para amor em protesto virtual

Após milhares de detenções nas passeatas a favor de Alexei Navalny, manifestantes de toda a Rússia adotaram uma nova tática de apoio virtual ao crítico do Kremlin neste domingo (14/02), Dia dos Namorados em diversos países: postar fotos na rede social com o hashtag #AmorÉMaisForteQueMedo em russo e inglês.

À luz de velas e das lanternas de seus telefones celulares, os simpatizantes realizaram minimanifestações de 15 minutos em quintais particulares. Os organizadores descreveram a iniciativa como reação a "inédita onda de violência e repressão" pelas forças de segurança desde o retorno de Navalny ao país.

O ativista foi detido em 17 de janeiro, logo ao chegar no aeroporto de Moscou, após cinco meses de tratamento e convalescença na Alemanha por uma tentativa de envenenamento com o agente dos nervos Novichok, pela qual acusa o Kremlin e o serviço secreto FSB. Após um processo classificado por muitos como basicamente político, foi sentenciado a três anos e meio de cárcere por infringir os termos de sua liberdade condicional.

Protestos descentralizados são tática para evitar repressão policial

#AmorÉMaisForteQueMedo

O governo russo declarou ilegais os protestos de massa, em princípio pacíficos, que se seguiram, reprimindo-os violentamente, tendo realizado cerca de 10 mil prisões, entre as quais da esposa do oposicionista de 44 anos, Yulia Navalnaya.

Na quinta-feira, os departamentos de segurança do país advertiram que participantes de passeatas não autorizadas poderão ser alvo de queixa-crime. A iniciativa deste domingo, descentralizada e sobretudo pacífica, visa dificultar qualquer ação policial.

A Fundação Anticorrupção, criada por Navalny, retuitou as mensagens contendo #LoveIsStrongerThanFear, em inglês ou em russo. Na tarde deste domingo (horário de Moscou), o hashtag era o quarto mais postado no Twitter russo.

Diferente do Brasil, em que é comemorado em 12 de junho, o 14 de fevereiro, dia de São Valentim, é Dia dos Namorados em diversas partes do mundo. Um aliado próximo de Navalny, Leonid Volkov, atualmente residente na Lituânia, encorajou os apoiadores a compartilharem as histórias de suas manifestações à luz de celulares.

A equipe de Navalny retuitou a foto de uma ação paralela em Moscou, de apoio a Yulia Navalnaya e a presas políticas, em que mulheres levando rosas e balões em forma de coração fizeram uma corrente humana numa rua de pedestres da capital Moscou.

Putin: sucesso da Rússia "irrita" adversários internacionais

Falando ao canal público de TV Rossiya 24, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou os países ocidentais de aproveitarem Navalny como parte de uma "política de contenção" da Rússia: "Os nossos opositores ou os nossos potenciais adversários [...] confiaram sempre em gente ambiciosa e sedenta de poder, sempre as usaram", disse em entrevista realizada na quarta-feira, mas só divulgada neste domingo.

Referindo-se às recentes protestos após o regresso e posterior prisão do ativista, Putin afirmou que eles também foram alimentados a partir do exterior, no contexto da pandemia do novo coronavírus: "Utilizam essa personagem justamente agora, num momento em que todos os países do mundo, inclusive o nosso, vivem num contexto de esgotamento, frustração e insatisfação", devido às "condições em que vivem e à diminuição da renda".

Reagindo à violenta repressão aos protestos pró-Navalny, a União Europeia, cujas relações com Moscovo já estão bastante, indicou recentemente que considera aplicar novas sanções a Moscou.

Na versão de Putin, "os inúmeros sucessos" da Rússia, no plano militar, mas também na gestão da pandemia de covid-19, aliada ainda à autorização da vacina Sputnik V, "estão começando a irritar" os adversários de Moscou: "Quanto mais fortes nos tornamos, mais forte é a política de contenção."

av (Reuters,Lusa,DPA)

O mês de fevereiro em imagens Para além de esquis e trenós O inverno rigoroso mantém a Alemanha em suas garras, com neve e vários graus abaixo de zero. No entanto alguns corajosos se recusam a esperar por temperaturas bem mais amenas. Como este homem da cidade de Magdeburg, que, desdenhando o equipamento convencional de esporte e diversão na neve, remanejou uma prancha de remo em híbrido de esqui e trenó. (13/02)

O mês de fevereiro em imagens Draghi será o novo primeiro-ministro da Itália O ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi aceitou o convite do presidente italiano, Sergio Mattarella, para assumir o cargo de primeiro-ministro de Itália, depois de ter garantido o apoio de quase todos os partidos do Parlamento. O novo governo italiano é composto por 23 ministérios,comandados por tecnocratas e políticos de várias legendas. (12/02)

O mês de fevereiro em imagens Eurodeputados pedem renegociação do acordo com Mercosul A suspensão da ratificação e a reabertura das negociações do acordo comercial entre a UE e o Mercosul devido ao aumento do desmatamento e a escassez de mecanismo no pacto que garantam a proteção ambiental é defendida por 65 eurodeputados. O pedido foi feito numa carta enviada ao premiê português, António Costa, cujo país detém a presidência da UE nos primeiros seis meses deste ano. (11/02)

O mês de fevereiro em imagens Alemanha prorroga lockdown até 7 de março A Alemanha decidiu estender até 7 de março o lockdown em vigor no país. A extensão do confinamento ocorre, principalmente, devido à preocupação com as novas variantes do coronavírus. Essa é a terceira prorrogação do atual lockdown, que até então estava previsto para terminar em 14 de fevereiro. (10/02)

O mês de fevereiro em imagens Missão da OMS diz ser improvável que coronavírus venha de laboratório A missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Wuhan disse que é extremamente improvável que o novo coronavírus tenha escapado de um laboratório chinês. Os cientistas apresentaram duas prováveis hipóteses para a origem da covid-19: um hospedeiro animal intermediário ou transmissão por meio de alimentos congelados. (09/02)

O mês de fevereiro em imagens Bolsonaro recoloca no Planalto assessor demitido por usar avião da FAB Um ano após escândalo tachado de imoral pelo presidente, José Vicente Santini ganha novo cargo importante no governo. Ele é amigo dos filhos de Bolsonaro e havia sido exonerado por usar jato da FAB em viagem à Índia. Santini foi nomeado secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sua nomeação foi assinada pelo próprio Bolsonaro. (08/02)

O mês de fevereiro em imagens Geleira causa desastre na Índia As autoridades da Índia lançaram uma grande operação de busca após uma geleira do Himalaia se romper, derrubar uma pequena represa e causar inundações. Houve mortes, e dezenas de pessoas estão desaparecidas. O desastre aconteceu quando uma porção do glaciar Nanda Devi se rompeu na região de Tapovan, no norte do estado de Uttarakhand. (07/02)

O mês de fevereiro em imagens Militares bloqueiam internet em Mianmar em meio a protesto antigolpe A junta militar que tomou o poder em Mianmar bloqueou o acesso à internet, enquanto milhares de pessoas saíam às ruas para denunciar o golpe de Estado e exigir a libertação da líder deposta do país, Aung San Suu Kyi, que foi presa quando os militares assumiram o governo. (06/02)

O mês de fevereiro em imagens Ex-secretária nazista é acusada de cumplicidade em mortes Promotores alemães anunciaram que acusaram formalmente uma ex-secretária de um campo de concentração nazista de cumplicidade no assassinato de 10 mil pessoas. É o primeiro caso criminal contra uma funcionária de um campo nazista nos últimos anos. Os promotores afirmaram que a mulher trabalhou no campo de concentração de Stutthof, nas proximidades da antiga Danzig (atualmente Gdansk). (05/02)

O mês de fevereiro em imagens Reino Unido revoga licença de emissora chinesa O órgão regulador do setor audiovisual britânico retirou a licença de transmissão da emissora chinesa CGTN no país, citando o controle do Partido Comunista chinês sobre a programação do canal. Reguladores britânicos disseram que tomaram a decisão após uma investigação concluir que a licença havia sido concedida "indevidamente para a empresa Star China Media Limited". (04/02)

O mês de fevereiro em imagens Draghi aceita tentar formar novo governo na Itália O ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi concordou em tentar formar um novo governo na Itália, após a coalizão anterior, liderada pelo premiê Giuseppe Conte, ter colapsado em meio a disputas partidárias sobre o enfrentamento da pandemia. Draghi, que tem 73 anos e não é filiado a partido político, foi incumbido da missão pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella. (03/02)

O mês de fevereiro em imagens Morre ex-capitão inglês que arrecadou milhões para sistema de saúde Morre Thomas Moore, o veterano da 2º Guerra Mundial que comoveu a população britânica com seus esforços de arrecadação de fundos para combater a pandemia. Moore, de 100 anos, fora internado dois dias antes, após ter recebido diagnóstico positivo de covid-19. Ele se tornou referência de solidariedade ao arrecadar milhões de libras para os serviços de saúde do Reino Unido em 2020. (02/02)

O mês de fevereiro em imagens Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito presidente do Senado. Ele substitui Davi Alcolumbre (DEM-AP), que comandou a Casa por dois anos. Sua candidatura foi apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro e por Alcolumbre. Favorito na disputa, ele foi eleito na primeira rodada. Ele recebeu ainda o apoio de dez bancadas: PSD, PP, PT, DEM, PDT, PROS, PL, Republicanos, Rede e PSC. (01/02)