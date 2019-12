Após multa, populistas da AfD pedem mais dinheiro a filiados

O tesoureiro federal da Alternativa para a Alemanha (AfD), Klaus Fohrmann, apelou, em e-mail circular, aos 38 mil membros do partido populista de direita: "Estamos em grave emergência financeira", sendo necessária "uma contribuição anual adicional de 120 euros", noticiou a rede jornalística Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

O motivo, explica Fohrmann, seria que em 2019 foram arrecadadas menos contribuições do que nos anos anteriores, o que, por sua vez, implicou uma redução do financiamento partidário estatal. Além disso, prossegue, "centenas de milhares" seriam necessários para uma "luta de defesa jurídica".

As novas contribuições fluiriam para um caixa separado, destinado a disputar nos tribunais a ameaça de monitoração pelo Departamento de Proteção da Constituição. Antes, Fohrmann informara que desde o início de 2018 a AfD estava reservando 1 milhão de euros para cobrir eventuais multas relativas a escândalos de doações envolvendo o copresidente do partido Jörg Meuthen e a vice-chefe de sua bancada parlamentar, Alice Weidel.

Em abril, a administração do Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) deliberou que a sigla pagasse uma multa de 402.900 euros devido à assistência ilícita da agência de publicidade suíça Goal às campanhas estaduais de Meuthen e do membro de bancada Guido Reil, em 2016 e 2017. A AfD está recorrendo da decisão na Justiça. Também contra Weidel correm inquéritos relativos a doações partidárias vindas do exterior.

Fundada em 2013 como agrupamento político eurocético, a AfD rapidamente se metamorfoseou em legenda populista de extrema direita focada em combater a imigração e canalizar a insatisfação de alemães do Leste com o sistema político. Entre as diversas controvérsias em que tem se envolvido, estão declarações de alguns de seus líderes, seja abertamente racistas ou relativizando os crimes nazistas na Segunda Guerra Mundial.

