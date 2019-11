Após 15 anos, reforma da Biblioteca Estatal de Berlim é concluída

O número de vultosos canteiros de obras em Berlim é extenso. Portanto, marcar como finalizado um projeto é sempre bem-vindo. Nesta segunda-feira (04/11), após quase 15 anos de reparos na Biblioteca Estatal de Berlim (Staatsbibliothek), os principais arquitetos da obra e autoridades federais de construção entregaram à diretoria-geral as chaves da renovada biblioteca.

Na renovação de telhados, interiores e fachadas, o foco estava na retomada da estética clássica da era imperial. Além disso, foi feito o reparo de tubulações e infraestrutura técnica.

Particularmente impressionante é a cúpula de 35 metros de altura, que confere à Staatsbibliothek sua aparência histórica. A cúpula original havia sido destruída em um bombardeio em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial.

A enorme sala principal de leitura foi finalizada em 2012. Originalmente, todo o programa de restauração estava agendado para ser concluído naquele ano, mas acabou sendo postergado para 2016 e, finalmente, para 2019.

A reformulada área de leitura de documentos musicais dentro da Staatsbilbiothek de Berlim

Por enquanto, no entanto, os visitantes não poderão apreciar a reforma, pois a Staatsbibliothek segue fechada, por ora. Isso porque estão planejadas para os próximos meses as realocações de escrituras e funcionários, além da disposição de revistas e a implementação de salas de leitura. O local deve ser finalmente reaberto ao público em meados de 2020 – e, em 2021, será construído um museu.

A reforma começou em 2005 e ocorreu, em grande parte, paralelamente ao funcionamento cotidiano da biblioteca. Seu custo total girou em torno de 470 milhões de euros – um valor cerca de 100 euros mais alto do que o calculado originalmente pelos construtores e arquitetos. O escritório de arquitetura HG Merz é responsável pelo conceito geral das medidas de renovação.

Imagem do suntuoso edifício da Staatsbibliothek na avenida Unter den Linden, no distrito de Berlim-Mitte, em 1938

Fundada em 1661, a Biblioteca Estatal de Berlim pertence à Fundação do Patrimônio Cultural da Prússia. É a maior biblioteca científica em países de língua alemã. A sede e prédio principal da Staatsbibliothek é a Haus Unter den Linden, localizada numa área que fazia parte da antiga Berlim Oriental.

Como consequência da divisão alemã, existe um segundo prédio no Kulturforum (Fórum Cultural), na Rua Potsdamer Strasse, na antiga Berlim Ocidental – para onde está agendada a próxima restauração.

As prateleiras e os arquivos da renomada biblioteca guardam cerca de 25 milhões de mídias e objetos. Entre seus maiores tesouros estão partituras originais da 9ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven e das grandes óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, como a Flauta Mágica, além de 80% dos manuscritos de Johann Sebastian Bach.

O complexo atual foi construído entre 1903 e 1914, de acordo com os planos do arquiteto da corte imperial Ernst von Ihne. Trata-se de um dos últimos edifícios representativos do guilherminismo (período que abrange o reinado de Guilherme 2º da Alemanha, entre 1890 e 1918) em Berlim.

