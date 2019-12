Ao menos 11 pessoas morrem em atentado em hotel na Somália

Um atentado terrorista ocorrido entre a noite desta terça-feira e a madrugada desta quarta-feira (11/12) deixou ao menos 11 mortos num hotel em Mogadíscio, capital da Somália. O grupo terrorista islâmico Al Shabaab, filiado à Al Qaeda, reivindicou a autoria do ataque.

Destino popular de membros do governo e de militares locais, o prédio fica próximo ao palácio presidencial e estava sediando um encontro entre políticos e líderes comunitários no momento do ataque.

Segundo testemunhas, os extremistas se aproximaram do Hotel Syl vestindo roupas de forças de segurança e, sem serem notados, invadiram o local por meio de uma entrada de segurança.

Os terroristas usaram armas de fogo e também granadas no ataque. As forças de segurança responderam, e o confronto teria durado cerca de uma hora. Além de cinco extremistas, morreram dois membros das forças de segurança, dois guardas do hotel e dois civis. Mais de 80 pessoas, incluindo membros do governo somali, foram resgatadas do hotel.

Durante a ação, membros do grupo terrorista se manifestaram na internet dizendo que realizavam uma operação "conforme planejado".

Não é a primeira vez que o Al Shabaab ataca o Hotel Syl. Em agosto de 2016, a explosão de um carro-bomba matou 15 pessoas. Em fevereiro do mesmo ano, outro ataque deixou 14 mortos.

Fundado em 2004, o grupo terrorista foi expulso de Mogadíscio em agosto de 2011 por tropas da União Africana (UA). No entanto, ainda controla grandes áreas rurais do país e realiza de tempos em tempos ataques na capital. O grupo Al Shabaab declarou lealdade à Al Qaeda em 2012.

GB/dpa/afp

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter