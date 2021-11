Anvisa registra covid em brasileiro vindo da África do Sul

Não há confirmação de variante. Passageiro desembarcou sábado em Guarulhos. Com sintomas leves, paciente está em isolamento, é vacinado e tem apenas sintomas leves da doença.

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste domingo (28/11) que um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul e que desembarcou neste sábado no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, testou positivo para covid-19.

Até o começo da noite não havia confirmação se a pessoa, cujo nome não foi divulgado, foi infectada com a nova variante ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul e já detectada em ao menos 12 países.

O paciente é vacinado, de acordo com a Anvisa. É um homem, de 29 anos, morador de Guarulhos. Ele está cumprindo quarentena em casa e tem apenas sintomas leves da doença.

“A Agência fiscaliza e exige, por força de portaria interministerial, que o viajante apresente exame PCR negativo para covid-19 realizado em, no máximo, 72 horas antes do voo internacional (na origem do voo)", afirma comunicado da Anvisa.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) do estado de São Paulo também faz o rastreamento e monitoramento dos outros passageiros e tripulantes do voo.

A partir desta segunda-feira, o Brasil fecha as fronteiras aéreas para pessoas que estiveram nos últimos 14 dias em seis países do sul da África: África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

