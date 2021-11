António Guterres

Ex-alto-comissário da ONU para refugiados e ex-premiê português é secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

De 1995 a 2002, Guterres foi primeiro-ministro de Portugal, anos em que ele guiou a nação, até hoje economicamente fraca, para a zona do euro. O católico convicto provocou polêmica com o referendo pela despenalização do aborto, em 1998, sendo severamente criticado pelos defensores da medida por haver contribuído para a vitória do "não". Repetidamente cogitado para candidato à presidência portuguesa, ele sempre se recusou. Na função de comissário na ONU para os refugiados, de 2005 a 2015, Guterres iniciou uma profunda reforma estrutural do Acnur, sendo muito elogiado por sua atuação. Seu corte de 20% do pessoal no quartel-general da ONU, em Genebra, foi muito controverso. No entanto, ele provou que é possível realizar mais projetos com menos funcionários e chegou a triplicar o volume de atividades do Acnur, possibilitando ao órgão ajudar a muito mais pessoas. Experiência, urbanidade, talento linguístico e descontração são algumas das qualidades atribuídas a Guterres. Além disso, é considerado um excelente orador, dominando fluentemente os idiomas da ONU – inglês, francês e espanhol – e se afirmando como estrategista habilidoso, que persegue com tenacidade suas metas.