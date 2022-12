"Ano de 2022 deu força e confiança aos alemães", diz Scholz

Em sua mensagem de Ano Novo, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, pediu que a população do país inicie 2023 com um sentimento de coesão e confiança. "Nossa coesão é nosso maior trunfo", afirmou no pronunciamento gravado em vídeo, agendado para ser transmitido na noite deste sábado (31/01).

Mencionando a guerra de agressão russa contra a Ucrânia, o líder alemão ressaltou que "um ano difícil" está chegando ao fim, acrescentando que o conflito também colocou a Alemanha diante de um duro desafio, por causa da crise econômica e energética gerada pela guerra.

"Em nenhuma retrospectiva do ano faltam as imagens do dia 24 de fevereiro, quando ao amanhecer os primeiros mísseis russos caíram em Kiev, Kharkiv, Odessa e outras cidades ucranianas. Putin lidera um guerra de agressão imperialista no meio da Europa", sublinhou.

"Nos solidarizamos com os ucranianos, que mesmo em dias como hoje não têm descanso das bombas e foguetes russos", disse o mandatário. "E todos nós sentimos as consequências desta guerra em nosso cotidiano: nas compras no supermercado, no posto de gasolina ou quando pagamos a conta de luz ou gás."

Lição de união

Segundo o chefe de governo alemão, entretanto, a história desse ano que termina também serve como uma lição de coesão, força e confiança para o país.

Scholz ponderou que 2022 não foi marcado somente por "guerra, sofrimento e preocupação", ressaltando que Putin "não invadiu a Ucrânia em poucos dias, como ele havia planejado", pois os ucranianos "defenderam sua pátria" com valentia. "Também graças à nossa ajuda", disse Scholz, se comprometendo a dar continuidade ao apoio de Berlim a Kiev: "Continuaremos apoiando a Ucrânia".

O líder alemão também destacou que, ao contrário de muitas outras crises, a União Europeia e a Otan não foram afetadas por divisões após a invasão russa à Ucrânia. "E nós, na Alemanha, não cedemos quando a Rússia fechou as torneiras do gás", frisou Scholz.

Ele reafirmou a intenção de tornar a Alemanha permanentemente independente do gás russo e enfatizou que economizar energia permanecerá importante nos próximos meses.

"Alemanha começa 2023 como país forte"

Em seu segundo pronunciamento de Ano Novo como chefe de governo, Scholz também exaltou a ajuda das "29 milhões de pessoas" que prestam serviços voluntários na Alemanha, destacando entre outros, aqueles que se empenharam em favor dos refugiados da guerra na Ucrânia.

"A ajuda que prestamos em momentos de necessidade é algo que nos diferencia", afirmou o chanceler.

Scholz afirmou que, por conta de tudo o que ocorreu durante o ano que termina, a Alemanha inicia 2023 como "um país forte" que, "com empenho e rapidez, trabalha em prol de um futuro bom e seguro". Um país que, segundo ele, "une forças, especialmente em tempos difíceis".

"E que continuemos nos apoiando mutuamente no próximo ano", apelou o chanceler alemão, destacando também as recentes medidas de seu governo para aliviar os impactos da inflação e dos crescentes preços da energia.

md (DPA, EPD)